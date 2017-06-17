Мутко: «Протекающая крыша и сломавшийся лифт на стадионе «Санкт-Петербург»? С каждой игрой будет лучше»

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. По ходу встречи на стадионе «Санкт-Петербург» начала протекать крыша и сломался лифт. Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал неполадки.

«Стадион роскошно выглядит. Тут все готово. Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Ну слушайте. Вы мне напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал. Что-то тестируется на арене в Питере. У главного операционного штаба с точки зрения управления процессом никаких проблем нет. Со всем справляются. С каждой игрой все будет в лучшем ракурсе», — сказал Мутко.