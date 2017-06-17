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    Мутко: «Протекающая крыша и сломавшийся лифт на стадионе «Санкт-Петербург»? С каждой игрой будет лучше»

    Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. По ходу встречи на стадионе «Санкт-Петербург» начала протекать крыша и сломался лифт. Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал неполадки.

    «Стадион роскошно выглядит. Тут все готово. Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Ну слушайте. Вы мне напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал. Что-то тестируется на арене в Питере. У главного операционного штаба с точки зрения управления процессом никаких проблем нет. Со всем справляются. С каждой игрой все будет в лучшем ракурсе», — сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2017 21:48
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 09:41

      Президентский лифт работал и над ним не капало.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 июня 2017, 08:44

      Как говорят мои сверстники: во времена Сталина оргвыводы были бы сделаны в течении 5 минут!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 июня 2017, 08:36

      Что то забыл первую дату сдачи арены в эксплуатацию? 2009 год ....может ошибаюсь. Одни сплошные тесты!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июня 2017, 07:54

      Насчёт поля: как я и предполагал полгода назад (при обнаружении вибрации) - его намертво приварили к арматуре :))) Сказка!!! Лифт тоже приварят :)))

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июня 2017, 06:02

      Мутко накосячил.....надо было контролировать до игр!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 июня 2017, 00:14

      Какие проблемы ? Просто еще не всё украли ... всем наверху кушать хочется ...

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 18 июня 2017, 00:09

      Чем дальше в лес,тем больше дров.

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      Рейтинг: +6913

      батог > 77SAM 18 июня 2017, 08:42

      ...и бобла!

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      Рейтинг: +70

      savdail 18 июня 2017, 00:08

      Никто не сомневается, что у ШТАБА все в порядке. А крыша и лифт... Это фигня. Главное у Штаба все хорошо

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 июня 2017, 23:42

      Какая крыша??? По ходу матча на небе изредка пробегали облака. Спросили бы еще, почему кондиционер не работал. Задолбали писаки

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > APchelov 18 июня 2017, 18:02

      Гавно твой стадион!

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 17 июня 2017, 23:20

      Только при чем тут игра,если вопросы задавались про неисправности на стадионе,только что построенном за весьма большие деньги?

      -1
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