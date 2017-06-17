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  • Мутко: «Протекающая крыша и сломавшийся лифт на стадионе «Санкт-Петербург»? С каждой игрой будет лучше»

Мутко: «Протекающая крыша и сломавшийся лифт на стадионе «Санкт-Петербург»? С каждой игрой будет лучше»

17 июня 2017, 21:48
32

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. По ходу встречи на стадионе «Санкт-Петербург» начала протекать крыша и сломался лифт. Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал неполадки.

«Стадион роскошно выглядит. Тут все готово. Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Ну слушайте. Вы мне напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал. Что-то тестируется на арене в Питере. У главного операционного штаба с точки зрения управления процессом никаких проблем нет. Со всем справляются. С каждой игрой все будет в лучшем ракурсе», — сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (32)
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Тамхар
1497725579
Аха-ха...Жить станет лучше, жить станет веселей. Позорище.
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dok66
1497725724
"Тихо шинами шурша , крыша едет не спеша !" Матч в Питере был при хорошей погоде . Где , что протекло ?
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acer2003
1497725852
Пр ходу следующей игры протекут унитазы ...... МуТко---ты МуДко !!!!!!
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Popularov
1497729426
Крыша не протекала! Это враки! А лифт находился в ремонте и сломался он не во время матча, а утром. Не успели подчинить!!!
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APchelov
1497732171
Какая крыша??? По ходу матча на небе изредка пробегали облака. Спросили бы еще, почему кондиционер не работал. Задолбали писаки
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VikNMar
1497734065
Какие проблемы ? Просто еще не всё украли ... всем наверху кушать хочется ...
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a-rakhmatov
1497754954
Мутко накосячил.....надо было контролировать до игр!
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la verdad
1497761666
Насчёт поля: как я и предполагал полгода назад (при обнаружении вибрации) - его намертво приварили к арматуре :))) Сказка!!! Лифт тоже приварят :)))
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батог
1497764166
Что то забыл первую дату сдачи арены в эксплуатацию? 2009 год ....может ошибаюсь. Одни сплошные тесты!
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tank219
1497768091
Президентский лифт работал и над ним не капало.
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