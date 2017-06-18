Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Жиру не входит в планы Венгера на следующий сезон

    Французское издание L'Equipe сообщило о том, что нападающий «Арсенала» Оливье Жиру может покинуть команду. По данным источника, главный тренер лондонцев Арсен Венгер не видит 30-летнего форварда в команде на сезон-2017/18.

    Интерес к Жиру проявляют «Лион» и «Марсель». При этом, игрок сборной Франции не желает возвращаться на родину. В минувшем сезоне он забил 16 голов и отдал семь результативных передач в 40-ка матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро. Текущий контракт Жиру рассчитан до июня 2019-го года.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Жиру со стороны «Вест Хэма».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11