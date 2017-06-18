Источник: Жиру не входит в планы Венгера на следующий сезон

Французское издание L'Equipe сообщило о том, что нападающий «Арсенала» Оливье Жиру может покинуть команду. По данным источника, главный тренер лондонцев Арсен Венгер не видит 30-летнего форварда в команде на сезон-2017/18.

Интерес к Жиру проявляют «Лион» и «Марсель». При этом, игрок сборной Франции не желает возвращаться на родину. В минувшем сезоне он забил 16 голов и отдал семь результативных передач в 40-ка матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро. Текущий контракт Жиру рассчитан до июня 2019-го года.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Жиру со стороны «Вест Хэма».