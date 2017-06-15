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    Акинфеев: «Хочется, чтобы стадионы были полными, а болельщики с футболистами сборной России – едиными»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев перед стартом Кубка конфедераций поделился настроем на турнир и призвал болельщиков поддерживать команду.

    – Для вас это уже шестой крупнейший международный турнир – после чемпионата мира и четырех чемпионатов Европы. Предчувствия раз от разу как-то отличаются?

    – Знаете, предчувствия предчувствиями, они бывают разными, но главное – в каком состоянии ты выходишь на поле. Физическом, психологическом, моральном. Наверное, ощущение своего состояния тоже можно назвать предчувствием, но сплошь и рядом бывает так: готовился одинаково, настрой похож, а результаты на выходе совсем разные. Мне кажется, что важнее всего на большом турнире – стабильность, как твоя собственная, так и команды. Чтобы не болтало от матча к матчу. Тогда и предчувствия будут позитивными.

    – Сборная переживает смену поколений и многие относятся к ее перспективам скептически. Может, это и к лучшему? Или хочется, чтобы болельщики в вас верили?

    – Да, сейчас ситуация развернута не в нашу пользу. Но это означает только одно – в какой-то последний отрезок времени команда не сделала ту работу, которая от нее требовалась. И мы потеряли определенное количество людей, в нас веривших. Все понимают, что их надо возвращать – может быть, именно поэтому после неудачных отрезков сборная собирается и играет сильнее. Но по большому счету, конечно же, хочется, чтобы в нас верили всегда. Чтобы стадионы были полными, а болельщики с футболистами – едиными. Это куда важнее локального успеха.

    – Доверие теряется и приобретается только на поле или то, что происходит вне его, тоже имеет значение?

    – Значение имеет все, тем более – сейчас, когда с развитием интернета, каждый твой шаг становится достоянием гласности. Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все. Не буду называть конкретных имен, потому что проблема, на самом деле, носит общий характер. Особенно в условиях того, что в нашем обществе есть много желающих подзаработать популярности, подловив какую-нибудь неоднозначную ситуацию. Я скажу больше: многим даже не нужна такая ситуация – они сами что-то придумывают и тащат в сеть. Мне кажется, что соотношение реального и виртуального там – где-то 10 к 90. И никто при этом не задумывается, как может навредить та или иная информация, как она может раздавить того или иного игрока. Мое личное мнение таково: все, что мы делаем на поле, подлежит нелицеприятному и жесткому обсуждению. И именно там мы должны зарабатывать уважение или неуважение к себе. А то, что происходит за пределами стадиона, никого касаться не должно. Но до этого, увы, очень далеко.

    – Как я понимаю, вы хотите призвать журналистов к более позитивному сотрудничеству и отказу от скандальности?

    – Нет, это не призыв – я не настолько наивен, чтобы верить: стоит мне что-то сказать и все сразу изменится. Но тот, кто действительно хочет успехов сборной России, должен понимать: их можно добиться, только объединив усилия всех заинтересованных лиц. При изначальном настрое на негатив чего-то путного не получится никогда. Ни в коем случае не призываю закрывать глаза на какие-то объективные неудачи, но даже в такие дни любая команда нуждается в поддержке, а не в поиске дополнительных, неспортивных, поводов потоптаться по ней.

    В первом матче Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Новой Зеландии. Матч состоится 17-го июня.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2017 22:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 14:27

      Футболисты -публичные люди ! И прежде , чем что-то сказать или сделать , нужно подумать о последствиях . Акинфа здесь полностью прав !

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 июня 2017, 11:21

      Ага "пролетарии всех стран -обедняйтесь ! "

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2017, 10:13

      ... также хочется, чтобы футболисты в футбол играли, а не в бег с мячом и без!!!!

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 июня 2017, 08:04

      Для этого надо выкладываться в каждой игре,не важно выиграешь или проиграешь

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 05:14

      Ты главное всё поймай, они тебе шансов для этого наверняка накидают.

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 июня 2017, 00:36

      Этого давно все хотят..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 23:04

      Кто бы был против?.. Правда один игрок как-то в сердцах обронил "...ваши (болельщики) ожидания - ваши проблемы..." Вы из штанов на поле выпрыгните - и да извергнется на вас почитание человеческое, а большая часть населения на ночь сказки про победы сборной России будут детям и внукам сказывать.... Удачи!

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 15 июня 2017, 22:59

      Просрал матч - получай нагоняй, а другого варианта просто нет

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 22:56

      Покажите достойную игру,всё будет и полные стадионы и единение !!!

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