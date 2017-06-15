Защитник Магуайр перешел из «Халла» в «Лестер» за 17 миллионов

«Лестер» объявил о подписании защитника Харри Магуайра. С 2014 года 24-летний англичанин выступал за «Халл» и провел один месяц в «Уиган Атлетик» на правах аренды. Сумма рансфера экс-футболиста молодежной сборной Англии составила 17 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Магуайр забил три гола и отдал три результативные передачи в 36-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро. «Тигры» завершили сезон АПЛ на 18-м месте в турнирной таблице. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе. 9-го июня команду возглавил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.