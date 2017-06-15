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    Защитник Магуайр перешел из «Халла» в «Лестер» за 17 миллионов

    «Лестер» объявил о подписании защитника Харри Магуайра. С 2014 года 24-летний англичанин выступал за «Халл» и провел один месяц в «Уиган Атлетик» на правах аренды. Сумма рансфера экс-футболиста молодежной сборной Англии составила 17 миллионов фунтов.

    В минувшем сезоне Магуайр забил три гола и отдал три результативные передачи в 36-ти играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 миллиона евро. «Тигры» завершили сезон АПЛ на 18-м месте в турнирной таблице. Следующий сезон команда проведет в Чемпионшипе. 9-го июня команду возглавил экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

    Источник: Twitter

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    15.06.2017 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 15 июня 2017, 23:40

      Слуцкому хоть кого-то оставят тренировать)))

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