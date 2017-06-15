Данни: «Я хотел закончить карьеру в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни попрощался с болельщиками петербургского клуба. Напомним, руководство сине-бело-голубых решило не продлевать контракт с 33-летним футболистом, чье соглашение истекает 30 июня 2017 года.

«Все знают, что я хотел закончить карьеру в «Зените». 12 лет в России были полны позитивных эмоций, и мне очень жаль уезжать. Буду всегда помнить всех болельщиков Петербурга и других городов. Они навсегда останутся в моем сердце.

Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня в той стране, где я продолжу играть. Санкт Петербург всегда будет моим домом. Воспоминания останутся еще и потому, что у меня есть татуировка с символом города», – сказал Данни.

Добавим, что сегодня на Манежной площади в Санкт-Петербурге был открыт бюст Данни.