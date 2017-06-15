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    Данни: «Я хотел закончить карьеру в «Зените»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни попрощался с болельщиками петербургского клуба. Напомним, руководство сине-бело-голубых решило не продлевать контракт с 33-летним футболистом, чье соглашение истекает 30 июня 2017 года.

    «Все знают, что я хотел закончить карьеру в «Зените». 12 лет в России были полны позитивных эмоций, и мне очень жаль уезжать. Буду всегда помнить всех болельщиков Петербурга и других городов. Они навсегда останутся в моем сердце.

    Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня в той стране, где я продолжу играть. Санкт Петербург всегда будет моим домом. Воспоминания останутся еще и потому, что у меня есть татуировка с символом города», – сказал Данни.

    Добавим, что сегодня на Манежной площади в Санкт-Петербурге был открыт бюст Данни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 19:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 05:20

      Фурсенко: Мы не козлы! Козлы не мы!

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 16 июня 2017, 00:39

      Трудяга. Спасибо! И жаль. Могли бы сделать на год и год продления если что...пригодился бы еще

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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV > zlobny_zenitos 16 июня 2017, 03:53

      Кузяев типа лучше ..

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 15 июня 2017, 21:16

      Спасибо за красивый и честный футбол! Удачи в игре за сильный клуб! Жаль, что не оставили такого футболиста в структуре клуба.Там он мог принести ещё много пользы!

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > ZENIT-59 17 июня 2017, 11:12

      Ещё может вернётся, когда карьеру завершит ) Это вполне возможно.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Mariner 17 июня 2017, 22:31

      Хорошо бы, чтобы так случилось!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 июня 2017, 20:55

      Спасибо за игру!

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      Рейтинг: +2269

      dyema 15 июня 2017, 20:37

      Удачи!!!!!

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 июня 2017, 20:35

      иди в спартак

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      Рейтинг: +4024

      raritet 15 июня 2017, 20:21

      Всякие периоды были у Данни , но в чем ему не откажешь, так это в стремлении играть вперед. Иногда, когда можно было бы и сыграть назад для надежности и потому его частенько ругали за потери мяча. Хороший футболист. Жаль расставаться с ним.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 июня 2017, 20:18

      Отработал на совесть контракт,самый лучший легионер в истории России,если хотите поспорить ,то кто? 12 лет в России,в 22 приехал и отыграл в хороших клубах России,да он русский,памятник по делу,молодец

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Mahone 16 июня 2017, 00:37

      Ломбертс 10 лет отпахал...по честному и как Данни после тяжелых травм восстанавливался. Тоже очень достоин

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июня 2017, 19:56

      Один из немногих приезжих, кто добросовестно пахал, выдавал результат, не бесновался в звёздном угаре... Такие придают вес чемпионату... Успехов везде и во всём! Твоя Конкиста в спорте продолжается!!!!

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      Рейтинг: +64

      Дискотека Бавария. 15 июня 2017, 19:48

      Прийдётся заканчивать в "Таганрогской Птицефабрике" с Ромой Адамовым.

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