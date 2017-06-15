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Данни: «Я хотел закончить карьеру в «Зените»

15 июня 2017, 19:02
21

Бывший полузащитник «Зенита» Данни попрощался с болельщиками петербургского клуба. Напомним, руководство сине-бело-голубых решило не продлевать контракт с 33-летним футболистом, чье соглашение истекает 30 июня 2017 года.

«Все знают, что я хотел закончить карьеру в «Зените». 12 лет в России были полны позитивных эмоций, и мне очень жаль уезжать. Буду всегда помнить всех болельщиков Петербурга и других городов. Они навсегда останутся в моем сердце.

Надеюсь, болельщики будут поддерживать меня в той стране, где я продолжу играть. Санкт Петербург всегда будет моим домом. Воспоминания останутся еще и потому, что у меня есть татуировка с символом города», – сказал Данни.

Добавим, что сегодня на Манежной площади в Санкт-Петербурге был открыт бюст Данни.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (21)
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Zenit-84
1497543245
Могли бы и продлить контракт... Я, думаю, Данни бы и на снижение суммы контракта был бы согласен. Столько Зениту отдал... Жалко....
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private51
1497544950
Данни год два мог бы играть ...это символ для Зенита только за это я НЕ ВЕРЮ в Манчинне и Фурсенко...
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mig28
1497545204
Не первый, да и не последний игрок, который верой и правдой топил за свой клуб... и который стал не нужен
Ответить
Дискотека Бавария.
1497545286
Прийдётся заканчивать в "Таганрогской Птицефабрике" с Ромой Адамовым.
Ответить
insider_retro
1497545788
Один из немногих приезжих, кто добросовестно пахал, выдавал результат, не бесновался в звёздном угаре... Такие придают вес чемпионату... Успехов везде и во всём! Твоя Конкиста в спорте продолжается!!!!
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Mahone
1497547129
Отработал на совесть контракт,самый лучший легионер в истории России,если хотите поспорить ,то кто? 12 лет в России,в 22 приехал и отыграл в хороших клубах России,да он русский,памятник по делу,молодец
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raritet
1497547296
Всякие периоды были у Данни , но в чем ему не откажешь, так это в стремлении играть вперед. Иногда, когда можно было бы и сыграть назад для надежности и потому его частенько ругали за потери мяча. Хороший футболист. Жаль расставаться с ним.
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Igor Belousov
1497548152
иди в спартак
Ответить
dyema
1497548252
Удачи!!!!!
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Дядя Серёжа
1497579621
Фурсенко: Мы не козлы! Козлы не мы!
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