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    Агент опроверг информацию об интересе к Дриусси со стороны «Локомотива» и «Зенита»

    Футбольный агент Ролим Кармо, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива» и «Зенита».

    Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро, а петербургский – 20.

    «Зенит» заплатит 20 миллионов евро за Дриусси? Ничего об этом не знаю, впервые слышу. «Локомотив»? То же самое.

    На Себастьяна смотрят несколько европейских топ-клубов, которые всерьез заинтересованы в его трансфере. Останется ли он в «Ривер Плейте»? Скорее всего, Дриусси переедет в Европу», – сказал Кармо.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.06.2017 18:14
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