Агент опроверг информацию об интересе к Дриусси со стороны «Локомотива» и «Зенита»

Футбольный агент Ролим Кармо, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Локомотива» и «Зенита».

Ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро, а петербургский – 20.

«Зенит» заплатит 20 миллионов евро за Дриусси? Ничего об этом не знаю, впервые слышу. «Локомотив»? То же самое.

На Себастьяна смотрят несколько европейских топ-клубов, которые всерьез заинтересованы в его трансфере. Останется ли он в «Ривер Плейте»? Скорее всего, Дриусси переедет в Европу», – сказал Кармо.