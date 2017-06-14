Кузяев заявил, что перешел в «Зенит» не для галочки

Новичок «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

Напомним, экс-игрок «Терека» подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 24-летний россиянин провел за «Терек» в РФПЛ 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

– Впервые об интересе «Зенита» узнал недавно. Недели две назад. Все переговоры вел мой отец. О том, что перехожу в питерский клуб, узнал буквально пять дней назад.

– Как думаете, почему именно на вас обратил внимание «Зенит»?

– Слышал, что питерский клуб возвращает своих воспитанников. Наверное, еще какие-то факторы повлияли на мой трансфер. Но об этом лучше спросить у руководства «Зенита».

– Вы с кем-то общались из руководства «Зенита», с новым главным тренером команды Роберто Манчини?

– Нет, лично со мной никто не говорил. Все мои дела вел отец.

– А у вас перед глазами не стоит пример защитника Ивана Новосельцева, который перешел в «Зенит» из «Ростова» и оказался в глубоком запасе?

– Риск есть всегда. Но все зависит от человека. Я надеюсь, что со мной такого не случится. Перехожу в «Зенит» не для галочки, а чтобы закрепиться в основном составе.