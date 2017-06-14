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    Кузяев заявил, что перешел в «Зенит» не для галочки

    Новичок «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

    Напомним, экс-игрок «Терека» подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне 24-летний россиянин провел за «Терек» в РФПЛ 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    – Впервые об интересе «Зенита» узнал недавно. Недели две назад. Все переговоры вел мой отец. О том, что перехожу в питерский клуб, узнал буквально пять дней назад.

    – Как думаете, почему именно на вас обратил внимание «Зенит»?

    – Слышал, что питерский клуб возвращает своих воспитанников. Наверное, еще какие-то факторы повлияли на мой трансфер. Но об этом лучше спросить у руководства «Зенита».

    – Вы с кем-то общались из руководства «Зенита», с новым главным тренером команды Роберто Манчини?

    – Нет, лично со мной никто не говорил. Все мои дела вел отец.

    – А у вас перед глазами не стоит пример защитника Ивана Новосельцева, который перешел в «Зенит» из «Ростова» и оказался в глубоком запасе?

    – Риск есть всегда. Но все зависит от человека. Я надеюсь, что со мной такого не случится. Перехожу в «Зенит» не для галочки, а чтобы закрепиться в основном составе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 22:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2017, 10:30

      Не для галочки, а для лавочки)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июня 2017, 07:54

      Ванька тоже думал,что с ним такого не случится.
      Так,что не ты первый и не ты последний,наступишь на эти грабли,под названием Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:31

      Для чёрточки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 14 июня 2017, 23:41

      посмотрим,что покажет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июня 2017, 22:52

      Для лавочки

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 июня 2017, 22:39

      Не для галочки, а для зиночки.....

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