Источник: Игорь Денисов хочет вернуться в «Зенит», но Семин выступает против

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов в ближайшее время может стать игроком «Зенита». По информации источника, 33-летний россиянин выразил желание перейти в петербургский клуб, однако главный тренер железнодорожников Юрий Семин выступает против ухода игрока.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые ведут переговоры с футболистом об аренде. За «Зенит» Денисов выступал с 2001 по 2013 год.

В нынешнем сезоне Денисов провел за «Локомотив» в РФПЛ 23 матча, записав на свой счет один гол и сделал две результативные передачи.