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    Источник: Игорь Денисов хочет вернуться в «Зенит», но Семин выступает против

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов в ближайшее время может стать игроком «Зенита». По информации источника, 33-летний россиянин выразил желание перейти в петербургский клуб, однако главный тренер железнодорожников Юрий Семин выступает против ухода игрока.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые ведут переговоры с футболистом об аренде. За «Зенит» Денисов выступал с 2001 по 2013 год.

    В нынешнем сезоне Денисов провел за «Локомотив» в РФПЛ 23 матча, записав на свой счет один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.06.2017 21:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +563

      tank219 15 июня 2017, 09:05

      Орлов захворал никак, за неделю Спартак ни разу не лягнул

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:38

      Если Зенит решил собрать старый товарняк - да ради бога.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 июня 2017, 22:50

      Денисов,оставайся там! вот как не крути,но раздолья и ссоры твои не нужны

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > fhnv 14 июня 2017, 23:28

      Поддерживаю 100%. Не место в Зените склочникам.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 июня 2017, 22:10

      А баба Яга - против!!!

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 14 июня 2017, 21:53

      Наверно некоторым уже поздняк метаться. Играть надо.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 июня 2017, 21:33

      Задолбал уже этот БОНБАНДИР со соей утятиной!!!! Пишите только о том. что подтверждено!!!! Денисов может, Денисов хочет, Семин не хочет...Определитесь в конце то концов кто и чего хочет!

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