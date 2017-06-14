Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил «Зенит» за смену тренерского штаба

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поделился впечатлениями от назначения Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». Полтавченко поблагодарил руководство сине-бело-голубых за то, что оно назначило итальянского специалиста вместо бывшего наставника команды Мирчи Луческу.

«В последнее время мы заждались ярких, громких побед. Ситуация назрела, и я очень благодарен Алексею Борисовичу Миллеру и акционерам нашего футбольного клуба «Зенит» за решение поменять тренерский состав для того, чтобы наши надежды оправдались.

Как болельщик со стажем я очень рад, что нашу команду возглавит знаменитый итальянский футболист», – сказал Полтавченко.