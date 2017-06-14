Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил «Зенит» за смену тренерского штаба

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поделился впечатлениями от назначения Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». Полтавченко поблагодарил руководство сине-бело-голубых за то, что оно назначило итальянского специалиста вместо бывшего наставника команды Мирчи Луческу.

    «В последнее время мы заждались ярких, громких побед. Ситуация назрела, и я очень благодарен Алексею Борисовичу Миллеру и акционерам нашего футбольного клуба «Зенит» за решение поменять тренерский состав для того, чтобы наши надежды оправдались.

    Как болельщик со стажем я очень рад, что нашу команду возглавит знаменитый итальянский футболист», – сказал Полтавченко.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2017 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:15

      Нет, правда, этот цыган и не бомжам был неприятен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 14 июня 2017, 09:51

      Полтавченко спортом вообще-то вроде не очень интересуется. Но цыган и его взбесил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 08:49

      Все губернаторы не любят цыган.
      Это ж потенциальный обман.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 14 июня 2017, 08:44

      Мирча Луческо хитер. Вон как развел всех на деньги. Главное, чтобы это не стало заразительным примером для других тренеров Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 июня 2017, 07:44

      Ой не факт не факт что так оно и будет !!! Чёто начали бегать перед телегой :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 июня 2017, 07:06

      "Тусанули" крапленую колоду прикупили итальянца для России и начали петь диферамбы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 июня 2017, 06:56

      Цеплят по осени считают....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 06:54

      Похоже неустойку Луческу платили из городской казны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 14 июня 2017, 03:32

      Обычно благодарят за результаты.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11