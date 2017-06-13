Манчини прибыл в Санкт-Петербург

Пусть повезёт Зениту с ним !!!
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.
Сразу же по прибытию 52-летний специалист отправился в «Ленинград Центр», где на специальном мероприятии его представят игрокам и болельщикам клуба.
Напомним, Манчини сменил на посту наставника «Зенита» Мирчу Луческу, уволенного по завершении сезона. Под руководством румына питерцы завоевали бронзовые медали чемпионата России-2016/17 и не попали в Лигу чемпионов.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 июня 2017 г.