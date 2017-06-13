Манчини прибыл в Санкт-Петербург

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

Сразу же по прибытию 52-летний специалист отправился в «Ленинград Центр», где на специальном мероприятии его представят игрокам и болельщикам клуба.

Напомним, Манчини сменил на посту наставника «Зенита» Мирчу Луческу, уволенного по завершении сезона. Под руководством румына питерцы завоевали бронзовые медали чемпионата России-2016/17 и не попали в Лигу чемпионов.