Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини прибыл в Санкт-Петербург

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга, где его встретил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

    Сразу же по прибытию 52-летний специалист отправился в «Ленинград Центр», где на специальном мероприятии его представят игрокам и болельщикам клуба.

    Напомним, Манчини сменил на посту наставника «Зенита» Мирчу Луческу, уволенного по завершении сезона. Под руководством румына питерцы завоевали бронзовые медали чемпионата России-2016/17 и не попали в Лигу чемпионов.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2017 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июня 2017, 21:08

      Пусть повезёт Зениту с ним !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 21:07

      Хотелось бы долгосрочных, основательных и весомых успехов... А то все прибывают, обещают, дают интервью, жалуются и убывают.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 июня 2017, 20:18

      Вспоминается реклама "Актимель".
      - Это Россия, Роберто. Привыкай!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      rerih 13 июня 2017, 19:51

      очередной итальянец в зените..., а поможет?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11