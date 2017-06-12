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    Бубнов: «Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, а также высказался об уходе из стана питерского клуба полузащитника Данни.

    «Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться. Он работал в топовых чемпионатах, с ним придет большое количество легионеров. Нобоа? Это неплохое приобретение для «Зенита». Он сопоставим по своему уровню с Данни, с которым попрощался питерский клуб. У Данни проблемы со здоровьем, ну и возраст. Судя по всему, они не договорились по контракту. Думаю, Нобоа сможет заменить Данни», – сказал Бубнов.

    В минувшем сезоне РФПЛ «Зенит» занял третье место в турнирной таблице.

    Источник: Спорт FM

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    12.06.2017 21:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июня 2017, 14:32

      Ему всё расскажет и разложит всезнайка Орлов....

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 10:01

      Не кто не знает с чем столкнутся те кто к нам приезжают, но у многих то получается

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 июня 2017, 07:28

      Знает, что неустойка никуда от него не денется.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > VIPded 13 июня 2017, 14:34

      Однозначно... Мирча с этого и начал думать...

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 13 июня 2017, 06:33

      Бубнов знает, что Манчини не знает. Манчини Бубнова не знает, а так никогда бы не согласился

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:26

      А с чем ещё? На субботники ходить?

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 13 июня 2017, 14:32

      Не к добру ты меня помянул.
      Вспугнул.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 июня 2017, 00:55

      В России Манчини ждёт серьёзное пополнение банковского счёта, не пыльная работёнка и золотой парашют в случае её преждевременного окончания. Уверен что Роберто справится.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 00:25

      Бу-бу как всегда бу-бу. Надо же деньги отрабатывать.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2017, 23:04

      Бубен есть бубен сравнил хрен с пальцем а Манчини и не стоит особо упираться он прекрасно знает что для него важнее всего бабки а не выполнение контракта если он и выиграет ЧР то ему это особо не пригодится, а в Европе с Зенитом ловить нечего он спокойно отработает свой контракт и так же спокойно уедет если раньше не выгонят, а выгонят все равно получит бабки

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Garrincha58 12 июня 2017, 23:44

      вот именно бабло и только

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 июня 2017, 22:52

      А с чем ему таким придётся столкнуться ???? Что за имбецильный разговор??? с мафией он знаком, в Италии во главе каждого клуба стоит босс, лимит если не уберут то сделают 10+15, а если и этого не сделают, то всё равно это не так страшно ... С капризами российских игроков которые пригрели купленное у мафии место из за лимита ? Главное манёвры ! Ничего привыкнет...

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 12 июня 2017, 22:40

      Они с Данни вообще на разных позициях

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