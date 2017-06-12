Бубнов: «Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, а также высказался об уходе из стана питерского клуба полузащитника Данни.

«Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться. Он работал в топовых чемпионатах, с ним придет большое количество легионеров. Нобоа? Это неплохое приобретение для «Зенита». Он сопоставим по своему уровню с Данни, с которым попрощался питерский клуб. У Данни проблемы со здоровьем, ну и возраст. Судя по всему, они не договорились по контракту. Думаю, Нобоа сможет заменить Данни», – сказал Бубнов.

В минувшем сезоне РФПЛ «Зенит» занял третье место в турнирной таблице.