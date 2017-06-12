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  • Бубнов: «Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться»

Бубнов: «Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться»

12 июня 2017, 21:23
18

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, а также высказался об уходе из стана питерского клуба полузащитника Данни.

«Не думаю, что Манчини до конца знает, с чем ему придется столкнуться. Он работал в топовых чемпионатах, с ним придет большое количество легионеров. Нобоа? Это неплохое приобретение для «Зенита». Он сопоставим по своему уровню с Данни, с которым попрощался питерский клуб. У Данни проблемы со здоровьем, ну и возраст. Судя по всему, они не договорились по контракту. Думаю, Нобоа сможет заменить Данни», – сказал Бубнов.

В минувшем сезоне РФПЛ «Зенит» занял третье место в турнирной таблице.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Нобоа Кристиан Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (18)
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sold93
1497292805
Манчини еще не знает, во что вляпался
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erma
1497293369
Бабло затмит все неудобства.
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Garrincha58
1497297866
Бубен есть бубен сравнил хрен с пальцем а Манчини и не стоит особо упираться он прекрасно знает что для него важнее всего бабки а не выполнение контракта если он и выиграет ЧР то ему это особо не пригодится, а в Европе с Зенитом ловить нечего он спокойно отработает свой контракт и так же спокойно уедет если раньше не выгонят, а выгонят все равно получит бабки
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paracetamol
1497302759
Бу-бу как всегда бу-бу. Надо же деньги отрабатывать.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1497304552
В России Манчини ждёт серьёзное пополнение банковского счёта, не пыльная работёнка и золотой парашют в случае её преждевременного окончания. Уверен что Роберто справится.
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Дядя Серёжа
1497320800
А с чем ещё? На субботники ходить?
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tank219
1497324786
Бубнов знает, что Манчини не знает. Манчини Бубнова не знает, а так никогда бы не согласился
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VIPded
1497328138
Знает, что неустойка никуда от него не денется.
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Stavropolets
1497337281
Не кто не знает с чем столкнутся те кто к нам приезжают, но у многих то получается
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insider_retro
1497353526
Ему всё расскажет и разложит всезнайка Орлов....
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