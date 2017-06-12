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  • Бубнов: «У Головина есть ошибки. Ему нужно прибавлять в атлетизме»

Бубнов: «У Головина есть ошибки. Ему нужно прибавлять в атлетизме»

12 июня 2017, 19:32
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован лондонский «Арсенал».

«Головин? Ему нужно добавлять в атлетизме. Что касается функционала, он выглядит хорошо. Он быстро восстанавливается по ходу игры и после матча. Нужно позиционно правильно играть, потому что есть ошибки. Работать нужно надо над ударами», – сказал Бубнов.

В минувшем сезоне на счету Головина 30 матчей и три забитых гола.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций ЦСКА Россия Арсенал Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Bekmankek
1497285433
Красава Головин
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RedWhiteFans2
1497285866
Да , да послушай Бубна. Он футбольный лекарь. Всем рецепты от футбольной шизофрении выписывает.
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yorgenbarenz
1497290184
Бубнов прав. Особенно про удары .
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zico2205
1497290541
Пацан еще молодой...Ему еще расти и расти...Будет лучше,если в Европу попадет и в серьезный клуб....
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Бриг
1497296569
Да поздно уже над ударами работать.
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shurik45
1497301936
Помню в матче с Чили ,Алексис Санчес не успел еще только на поле выйти ,так Саня его уже на бок завалил.)А так ,конечно Бубен прав, в плане физических кондиций и в необходимости наращивания исполнительского мастерства, надо еще очень много работать над собой.
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paracetamol
1497302892
Работать нужно надо над ударами, техникой, пасом, и вообще, что может, только бегать за мячиком?
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Superviser77
1497312751
В кои то веки Бубнов что то адекватное сказал....хотя просто перечислил очевидные вещи...
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Аид666
1497329683
"Работать нужно надо над ударами" - Бомбардир искажает, иль Бубнов заговорился?)
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Дядя Серёжа
1497343793
Наш брат, земляк, сибиряк. Мясо нарастёт, пущай как футболист растёт. Я как Спартач не возражаю.
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