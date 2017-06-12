Бубнов: «У Головина есть ошибки. Ему нужно прибавлять в атлетизме»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован лондонский «Арсенал».

«Головин? Ему нужно добавлять в атлетизме. Что касается функционала, он выглядит хорошо. Он быстро восстанавливается по ходу игры и после матча. Нужно позиционно правильно играть, потому что есть ошибки. Работать нужно надо над ударами», – сказал Бубнов.

В минувшем сезоне на счету Головина 30 матчей и три забитых гола.