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    Бубнов: «У Головина есть ошибки. Ему нужно прибавлять в атлетизме»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован лондонский «Арсенал».

    «Головин? Ему нужно добавлять в атлетизме. Что касается функционала, он выглядит хорошо. Он быстро восстанавливается по ходу игры и после матча. Нужно позиционно правильно играть, потому что есть ошибки. Работать нужно надо над ударами», – сказал Бубнов.

    В минувшем сезоне на счету Головина 30 матчей и три забитых гола.

    Источник: Спорт FM

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    12.06.2017 19:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 11:49

      Наш брат, земляк, сибиряк. Мясо нарастёт, пущай как футболист растёт.
      Я как Спартач не возражаю.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 июня 2017, 07:54

      "Работать нужно надо над ударами" - Бомбардир искажает, иль Бубнов заговорился?)

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 июня 2017, 03:12

      В кои то веки Бубнов что то адекватное сказал....хотя просто перечислил очевидные вещи...

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 00:28

      Работать нужно надо над ударами, техникой, пасом, и вообще, что может, только бегать за мячиком?

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 13 июня 2017, 00:12

      Помню в матче с Чили ,Алексис Санчес не успел еще только на поле выйти ,так Саня его уже на бок завалил.)А так ,конечно Бубен прав, в плане физических кондиций и в необходимости наращивания исполнительского мастерства, надо еще очень много работать над собой.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 12 июня 2017, 22:42

      Да поздно уже над ударами работать.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 июня 2017, 21:02

      Пацан еще молодой...Ему еще расти и расти...Будет лучше,если в Европу попадет и в серьезный клуб....

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июня 2017, 20:56

      Бубнов прав. Особенно про удары .

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 июня 2017, 20:40

      Бубнов прав, в Англии надо иметь мышцы для борьбы с игроками соперника.Вспомните Роналду когда он перешёл в МЮ и сейчас, он понял это, самый великий футбольный атлет в истории.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 июня 2017, 19:44

      Да , да послушай Бубна. Он футбольный лекарь. Всем рецепты от футбольной шизофрении выписывает.

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