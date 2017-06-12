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    Во вторник «Зенит» выйдет из отпуска и представит Манчини

    Во вторник, 13 июня, футболисты «Зенита» выйдут из отпуска. Два первых дня они будут проходить медицинское обследование, а затем отправятся на сбор в Австрию.

    На первом сборе сине-бело-голубые планируют провести три контрольных матча. В Австрию отправятся все игроки основного состава, не занятые в сборных, и несколько молодых игроков. Точно известно, что голкипер Михаил Кержаков пропустит сбор из-за травмы, а решение по Артему Дзюбе будет принято по результатам обследования.

    Кроме того, завтра состоится презентация нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Впервые в истории клуба на мероприятие помимо журналистов приглашены 350 болельщиков.

    Источник: Бобсоккер

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    12.06.2017 11:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4024

      raritet 12 июня 2017, 17:45

      Напрасны шутки, еще есть в команде 2-3 игрока, которые еще сгодятся МАНЧИНИ. Так и видится что пару предыдущих селекций -это чисто для рубки бабла, пока хозяин спит.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 июня 2017, 16:25

      Ну хорошо, а то мы уже волноваться начали!

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 12 июня 2017, 16:15

      Больше чем уверен после этих сборов Манчини будет просить 200 лямов на трансферы,, ну а получит не меньше ста,а может и 200,хотя не знаю сколько можно Зениту по правилам фп тратить

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 июня 2017, 15:25

      печально будет итальянцу))) зато бабла срубит))

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 15:00

      Вот Мачо удивится , когда увидит свою команду !!!????

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 12 июня 2017, 14:34

      Во вторник Кокорин выйдет из запоя и увидит Манчини

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 12 июня 2017, 12:49

      Манчини приехал за деньгами.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2017, 12:00

      купят стариков приглашенных Манчини и он точно также обкакается как в Турции

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 12 июня 2017, 11:33

      Значит, после 13-го маховик новостей, связанных с Зенитом, будет крутиться ещё быстрей...Ждём-с...)))

      3
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > ProstoPolzovatel 12 июня 2017, 13:54

      Точнее маховик уток!!

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