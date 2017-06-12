Во вторник «Зенит» выйдет из отпуска и представит Манчини

Во вторник, 13 июня, футболисты «Зенита» выйдут из отпуска. Два первых дня они будут проходить медицинское обследование, а затем отправятся на сбор в Австрию.

На первом сборе сине-бело-голубые планируют провести три контрольных матча. В Австрию отправятся все игроки основного состава, не занятые в сборных, и несколько молодых игроков. Точно известно, что голкипер Михаил Кержаков пропустит сбор из-за травмы, а решение по Артему Дзюбе будет принято по результатам обследования.

Кроме того, завтра состоится презентация нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Впервые в истории клуба на мероприятие помимо журналистов приглашены 350 болельщиков.