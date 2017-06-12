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Во вторник «Зенит» выйдет из отпуска и представит Манчини

12 июня 2017, 11:18
10

Во вторник, 13 июня, футболисты «Зенита» выйдут из отпуска. Два первых дня они будут проходить медицинское обследование, а затем отправятся на сбор в Австрию.

На первом сборе сине-бело-голубые планируют провести три контрольных матча. В Австрию отправятся все игроки основного состава, не занятые в сборных, и несколько молодых игроков. Точно известно, что голкипер Михаил Кержаков пропустит сбор из-за травмы, а решение по Артему Дзюбе будет принято по результатам обследования.

Кроме того, завтра состоится презентация нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Впервые в истории клуба на мероприятие помимо журналистов приглашены 350 болельщиков.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (10)
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ProstoPolzovatel
1497256435
Значит, после 13-го маховик новостей, связанных с Зенитом, будет крутиться ещё быстрей...Ждём-с...)))
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Garrincha58
1497258043
купят стариков приглашенных Манчини и он точно также обкакается как в Турции
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slavko33002
1497260943
Манчини приехал за деньгами.
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Каратель помойников
1497267266
Во вторник Кокорин выйдет из запоя и увидит Манчини
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dok66
1497268854
Вот Мачо удивится , когда увидит свою команду !!!????
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TY13R
1497270302
печально будет итальянцу))) зато бабла срубит))
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slavа0508
1497273357
Больше чем уверен после этих сборов Манчини будет просить 200 лямов на трансферы,, ну а получит не меньше ста,а может и 200,хотя не знаю сколько можно Зениту по правилам фп тратить
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Тамхар
1497273909
Ну хорошо, а то мы уже волноваться начали!
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raritet
1497278715
Напрасны шутки, еще есть в команде 2-3 игрока, которые еще сгодятся МАНЧИНИ. Так и видится что пару предыдущих селекций -это чисто для рубки бабла, пока хозяин спит.
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