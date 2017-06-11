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    Слуцкий: «Муса и Думбия в «Халл Сити»? Это сложно»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о переходе в английский клуб нападающих Ахмеда Муса и Сейду Думбия.

    Напомним, оба футболиста работали вместе с российским специалистом в ЦСКА.

    – Могут среди них оказаться те, с кем вы когда-либо работали в ЦСКА?

    – М-м-м… Не знаю. Пока это выглядит затруднительно. Потому что те, кто уже играет за армейцев или был ими продан – большие трансферы, серьезный уровень. И все-таки речь про Чемпионшип.

    – В прессе фигурировали Муса и Думбия.

    – Это сложно. Каждая сделка будет достаточно трудной. Та же зарплата Мусы и те возможности, что есть у «Халла», тоже сильно отличаются, мягко говоря. Поэтому – не знаю. Думаю, все эти вещи будет трудно сделать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 22:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июня 2017, 15:16

      Что делать . Нужно жить по реалиям ! Хотя было классно , если бы в Халле собрались звезды Слуцкого . Еще и Вагнер !

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