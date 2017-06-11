Слуцкий: «Муса и Думбия в «Халл Сити»? Это сложно»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о переходе в английский клуб нападающих Ахмеда Муса и Сейду Думбия.

Напомним, оба футболиста работали вместе с российским специалистом в ЦСКА.

– Могут среди них оказаться те, с кем вы когда-либо работали в ЦСКА?

– М-м-м… Не знаю. Пока это выглядит затруднительно. Потому что те, кто уже играет за армейцев или был ими продан – большие трансферы, серьезный уровень. И все-таки речь про Чемпионшип.

– В прессе фигурировали Муса и Думбия.

– Это сложно. Каждая сделка будет достаточно трудной. Та же зарплата Мусы и те возможности, что есть у «Халла», тоже сильно отличаются, мягко говоря. Поэтому – не знаю. Думаю, все эти вещи будет трудно сделать.