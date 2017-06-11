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    Реднапп: «В перспективе Слуцкий может возглавить «Челси»

    Главный тренер «Бирмингема» Гарри Реднапп рассказал о возможном прогрессе Леонида Слуцкого в Англии. Английский специалист уверен, что Слуцкого ждет большое будущее.

    «Прямо сейчас в «Челси» работает Антонио Конте. В перспективе Слуцкий может возглавить клуб. Все зависит от того, как он проявит себя в «Халл Сити», – сказал Реднапп.

    Напомним, Слуцкий в предстоящем сезоне будет тренировать «Халл Сити», вылетевший в Чемпионшип.

    «С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 18:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 июня 2017, 19:37

      Не трындели бы попусту

      4
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Nerlinger 11 июня 2017, 20:30

      Действительно ещё ничего кроме назначения неизвестно.... Бюджет, состав, приобретения, подготовка.... О чём молоть?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 июня 2017, 19:27

      А от коней поперли для усиления АПЛ..., дааа..., ну нашел мужик себе работу за границей - ну пусть работает, дойдет если до каких высот, тогда будем говорить

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > BarStep 11 июня 2017, 20:32

      Может чё путное привезёт, может сборную возглавит после нескольких лет головокружительных успехов в ведущих чемпионатах Еуропы....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 19:12

      Кто хочет и не боится , тот добивается своего !

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 июня 2017, 19:07

      в членси

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 июня 2017, 18:52

      еще не приступил в халле..как там будет..а уже и барса и реал и челси..смешно просто или издевка спецом..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 11 июня 2017, 18:54

      дождемся что сборную англии возглавит плять...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 июня 2017, 18:39

      не может, а возглавит в обозримом будущем... не зря же именно Абрамович ему команду подыскивал! специально чтоб опыта набирался в аутсайдерах, а потом в Челси...

      -2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 июня 2017, 18:39

      Может сбудется!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 июня 2017, 18:36

      Пф!!!Чуть со смеху не подавился!!!)))

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 18:34

      А сборную Англии он не может возглавить?

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2017, 18:31

      Боже,сколько пафоса и слов ! Смотришь уже скоро Барса,Реал,Бавария за ним в очереди. Пусть хоть пару матчей пройдёт,результат посмотреть....

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