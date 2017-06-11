Реднапп: «В перспективе Слуцкий может возглавить «Челси»

Главный тренер «Бирмингема» Гарри Реднапп рассказал о возможном прогрессе Леонида Слуцкого в Англии. Английский специалист уверен, что Слуцкого ждет большое будущее.

«Прямо сейчас в «Челси» работает Антонио Конте. В перспективе Слуцкий может возглавить клуб. Все зависит от того, как он проявит себя в «Халл Сити», – сказал Реднапп.

Напомним, Слуцкий в предстоящем сезоне будет тренировать «Халл Сити», вылетевший в Чемпионшип.

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