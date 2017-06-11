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Реднапп: «В перспективе Слуцкий может возглавить «Челси»

11 июня 2017, 18:13
14

Главный тренер «Бирмингема» Гарри Реднапп рассказал о возможном прогрессе Леонида Слуцкого в Англии. Английский специалист уверен, что Слуцкого ждет большое будущее.

«Прямо сейчас в «Челси» работает Антонио Конте. В перспективе Слуцкий может возглавить клуб. Все зависит от того, как он проявит себя в «Халл Сити», – сказал Реднапп.

Напомним, Слуцкий в предстоящем сезоне будет тренировать «Халл Сити», вылетевший в Чемпионшип.

«С такой фамилией он в Великобритании долго не протянет». Как мир реагирует на назначение Слуцкого в «Халл»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Челси Слуцкий Леонид Реднапп Гарри
Комментарии (14)
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acer2003
1497195108
Боже,сколько пафоса и слов ! Смотришь уже скоро Барса,Реал,Бавария за ним в очереди. Пусть хоть пару матчей пройдёт,результат посмотреть....
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Диктор
1497195247
А сборную Англии он не может возглавить?
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Docentusa
1497195408
Пф!!!Чуть со смеху не подавился!!!)))
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Mahone
1497195540
Может сбудется!!!!!!!!!
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RedGreenHooligan
1497195582
не может, а возглавит в обозримом будущем... не зря же именно Абрамович ему команду подыскивал! специально чтоб опыта набирался в аутсайдерах, а потом в Челси...
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Chernyi Lis
1497196367
еще не приступил в халле..как там будет..а уже и барса и реал и челси..смешно просто или издевка спецом..
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карасевщина
1497197222
в членси
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dok66
1497197542
Кто хочет и не боится , тот добивается своего !
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BarStep
1497198440
А от коней поперли для усиления АПЛ..., дааа..., ну нашел мужик себе работу за границей - ну пусть работает, дойдет если до каких высот, тогда будем говорить
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Nerlinger
1497199032
Не трындели бы попусту
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