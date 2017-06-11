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    Дрогба забил дебютный гол за «Финикс Райзинг» и посвятил победу умершему Тиоте

    Нападающий «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба отметился дебютным голом в матче против «Ванкувер Уайтекпс-2» (2:1) и помог команде победить.

    Отметим, что 39-летний ивуариец посвятил победу своему соотечественнику Шейку Тиоте, который ранее скончался во время тренировки.

    «Хочу посвятить свой гол Шейку Тиоте, который ушел из жизни, занимаясь тем, что любил. Мои соболезнования его семье, Кот-д’Ивуару и всей Африке, которая оплакивает смерть одного из сыновей», – сказал Дрогба.

    Источник: BBC

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    11.06.2017 14:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 11 июня 2017, 15:39

      Блин,как жаль Тиоте даже не знал что нет уже такого хорошего игрока

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 14:22

      Ха!! я уж думал он президентом Камеруна стал,а он всё работает,в подвале МЛС где то играет )

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > сапёр75 11 июня 2017, 17:00

      это не млс а пердив млса

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