Дрогба забил дебютный гол за «Финикс Райзинг» и посвятил победу умершему Тиоте

Нападающий «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба отметился дебютным голом в матче против «Ванкувер Уайтекпс-2» (2:1) и помог команде победить.

Отметим, что 39-летний ивуариец посвятил победу своему соотечественнику Шейку Тиоте, который ранее скончался во время тренировки.

«Хочу посвятить свой гол Шейку Тиоте, который ушел из жизни, занимаясь тем, что любил. Мои соболезнования его семье, Кот-д’Ивуару и всей Африке, которая оплакивает смерть одного из сыновей», – сказал Дрогба.