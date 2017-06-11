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    Стоунс: «Разочарован моим первым сезоном в «Манчестер Сити»

    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс выразил неудовлетворение своими результатами по итогам прошедшего сезона. Игрок перешел в стан манкунианцев из «Эвертона» за 49 миллионов фунтов стерлингов.

    «Я был разочарован моим первым сезоном в клубе. Унас была такая отличная команда, и мы поставили высокую планку. Я мог бы сыграть лучше в некоторых играх. Но я не особо обращаю внимание на критику со стороны. В конце концов, слушаю только тренера, товарищей по команде и мою семью», – заявил футболист.

    В завершившемся сезоне защитник провел в чемпионате Англии 27 матчей.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.06.2017 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 12 июня 2017, 00:16

      Еще бы, самый дорогой защитник, а играл как средний защитник в РФПЛ...

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