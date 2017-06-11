Стоунс: «Разочарован моим первым сезоном в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс выразил неудовлетворение своими результатами по итогам прошедшего сезона. Игрок перешел в стан манкунианцев из «Эвертона» за 49 миллионов фунтов стерлингов.

«Я был разочарован моим первым сезоном в клубе. Унас была такая отличная команда, и мы поставили высокую планку. Я мог бы сыграть лучше в некоторых играх. Но я не особо обращаю внимание на критику со стороны. В конце концов, слушаю только тренера, товарищей по команде и мою семью», – заявил футболист.

В завершившемся сезоне защитник провел в чемпионате Англии 27 матчей.