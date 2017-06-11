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  • Каррера: «Чтобы настроить игроков против «Зенита», использовал фразу Данни»

Каррера: «Чтобы настроить игроков против «Зенита», использовал фразу Данни»

11 июня 2017, 08:44
24

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что внимательно следил за критикой команды в российских СМИ.

«Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как «Спартак». Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.

Чтобы завести игроков против «Зенита» во втором круге использовал высказывание Данни, который сказал, что они нас заживо съедят», – заявил Каррера.

«Спартак» при итальянском тренере стал чемпионом России впервые за последние 16 лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Данни Каррера Массимо
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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мароко
1497160223
Чтобы завести игроков против «Зенита» во втором круге использовал высказывание Данни, который сказал, что они нас заживо съедят», – заявил Каррера. Теперь перед каждой игрой использовать это высказывание Данни!!! Снова Чемпионами будут!!!
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Garrincha58
1497161471
стратег! теперь слово Данни сродни - фас
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Psih86
1497162234
Какая на х.. народная команда,что за бред?что за слабоумный это придумал?...Федун хозяин-Вы рабы!!!
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Томь вперёд
1497163077
Чувствуется, что наконец-то в Спартак пришёл профессионал!
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Gory One
1497163245
Ну так верни Селихова в Амкар, если он тебе боком каким мешает. Можешь еще приплатить. Амкар не откажется. Наберут тренерами гастеров-понторезов.
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RedWhiteFans2
1497163299
Уж нет Данни. А говорить то что то надо. Контракты же не мотивируют. Ещё и говеть же надо. Представляете к токарю перед каждой сменой должен подходить начальник и говорить:-" ты должен Вася выточить эту болванку, потому что Трофим из смежного завода назвал тебя безруким.....
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Йогурт Мэн
1497163714
Перед матчем с Ростовом Каррера: Так, мужики, Данни сказал, что они нас заживо съедят! Так он же про Зенит!? Он сказал: они! В бой! Да, Массимо!
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Диктор
1497164847
Психолог.
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СЛАВА 81
1497168184
Очень ждал выступление Спартака после зимнего перерыва, сейчас еще больше жду нового сезона. ВПЕРЕД СПАРТАК !!!!!!!!!!
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ufos73
1497170698
Как я говорю , до пизд**ся ))) Где сейчас Спартак, а где Данни
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