Каррера: «Чтобы настроить игроков против «Зенита», использовал фразу Данни»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что внимательно следил за критикой команды в российских СМИ.

«Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как «Спартак». Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.

Чтобы завести игроков против «Зенита» во втором круге использовал высказывание Данни, который сказал, что они нас заживо съедят», – заявил Каррера.

«Спартак» при итальянском тренере стал чемпионом России впервые за последние 16 лет.