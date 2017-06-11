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    Каррера: «Чтобы настроить игроков против «Зенита», использовал фразу Данни»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что внимательно следил за критикой команды в российских СМИ.

    «Даже если вы не читаете газеты и не понимаете язык – то чувствуете все сто процентов давления, которые обрушиваются на тренера такой народной команды, как «Спартак». Кстати, я часто просил перевести статьи людей, которые радовались неудачам команды и не упускали возможности сказать о ней что-то плохое. Хорошие вещи, которые про нас писали, я никогда не просил переводить. Только негатив.

    Чтобы завести игроков против «Зенита» во втором круге использовал высказывание Данни, который сказал, что они нас заживо съедят», – заявил Каррера.

    «Спартак» при итальянском тренере стал чемпионом России впервые за последние 16 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 08:44
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +382

      лёха72 11 июня 2017, 17:58

      ждём лигу чемпионов

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 июня 2017, 11:44

      Как я говорю , до пизд**ся ))) Где сейчас Спартак, а где Данни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 11 июня 2017, 11:03

      Очень ждал выступление Спартака после зимнего перерыва, сейчас еще больше жду нового сезона. ВПЕРЕД СПАРТАК !!!!!!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 июня 2017, 10:24

      Посмотрим, что будет в следующем сезоне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Urry 11 июня 2017, 10:48

      В следующем сезоне "дерби Москвы и Питера" превратиться в "дерби итальянских наставников")))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 11 июня 2017, 10:22

      Ну, Массимо, хитрый как змий. А говорливый людоед подавился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 10:07

      Психолог.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      абжора 11 июня 2017, 09:52

      Молодец.Удачи в новом сезоне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 11 июня 2017, 09:48

      Перед матчем с Ростовом Каррера:
      Так, мужики, Данни сказал, что они нас заживо съедят!
      Так он же про Зенит!?
      Он сказал: они! В бой!
      Да, Массимо!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 июня 2017, 09:41

      Уж нет Данни. А говорить то что то надо. Контракты же не мотивируют. Ещё и говеть же надо. Представляете к токарю перед каждой сменой должен подходить начальник и говорить:-" ты должен Вася выточить эту болванку, потому что Трофим из смежного завода назвал тебя безруким.....

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > RedWhiteFans2 11 июня 2017, 10:02

      а с чего бы контракты должны мотивировать? это простая бумага без души... окажись ты в такой же ситуации с опупенским контрактом то играл бы точно так же! от таких контрактов наоборот только зажираешься и теряешь всю мотивацию потому, что больше ни чего не надо.. поэтому нужно в первую очередь мотивировать словом!
      Между прочим и на предприятиях на планерках довольно таки часто именно словом мотивируют, а именно разносом! так что пример ой как не уместен!

      0
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      Рейтинг: +47

      Gory One 11 июня 2017, 09:40

      Ну так верни Селихова в Амкар, если он тебе боком каким мешает. Можешь еще приплатить. Амкар не откажется.
      Наберут тренерами гастеров-понторезов.

      -2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Gory One 11 июня 2017, 10:06

      Завали

      1
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      Рейтинг: +47

      Gory One > turist82 11 июня 2017, 11:38

      Тебе и так уже завалили видимо... и не раз

      0
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