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    Экс-помощник Конте в «Челси»: «Гол Рамиреса «Барселоне» в 2012 году – самый важный в истории клуба»

    Стив Холланд, бывший ассистент главного тренера «Челси» Антонио Конте, поделился мнением о самом важном мяче в истории клуба.

    «Я считаю гол Рамиреса сразу после перерыва в полуфинале ЛЧ-2011/12 против «Барселоны» (2:2, 3:2 по сумме двух матчей; «Челси» выиграл турнир – прим. «Бомбардира») самым важным в истории клуба. Во второй половине мы должны были защищаться, что было трудно, но выполнимо. Если бы в первом тайме мы играли более открыто, это создало бы сопернику больше возможностей для гола. Тогда мы бы оказались в беде. Поэтому в перерыве мы сменили расстановку 4-4-1 на 4-5-0, играя без нападающего. Дидье Дрогба перешел на левый фланг полузащиты», – сказал англичанин.

    Холланд занимал должность ассистента тренера «Челси» с 2011 года. В конце минувшего сезона он покинул клуб для работы в сборной Англии с Гаретом Саутгейтом.

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    Источник: ФК «Челси»

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    11.06.2017 01:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 11 июня 2017, 18:52

      Это был отменный пас Лемпарда,никогда этот гол не забуду,как и ранее гол Лэмпарда от лицевой линии в ворота все той же Барселоны!!!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 июня 2017, 04:10

      Согласен. Но и гол Дидье в ворота Баварии, не менее важен для клуба!!!

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