Экс-помощник Конте в «Челси»: «Гол Рамиреса «Барселоне» в 2012 году – самый важный в истории клуба»

Стив Холланд, бывший ассистент главного тренера «Челси» Антонио Конте, поделился мнением о самом важном мяче в истории клуба.

«Я считаю гол Рамиреса сразу после перерыва в полуфинале ЛЧ-2011/12 против «Барселоны» (2:2, 3:2 по сумме двух матчей; «Челси» выиграл турнир – прим. «Бомбардира») самым важным в истории клуба. Во второй половине мы должны были защищаться, что было трудно, но выполнимо. Если бы в первом тайме мы играли более открыто, это создало бы сопернику больше возможностей для гола. Тогда мы бы оказались в беде. Поэтому в перерыве мы сменили расстановку 4-4-1 на 4-5-0, играя без нападающего. Дидье Дрогба перешел на левый фланг полузащиты», – сказал англичанин.

Холланд занимал должность ассистента тренера «Челси» с 2011 года. В конце минувшего сезона он покинул клуб для работы в сборной Англии с Гаретом Саутгейтом.