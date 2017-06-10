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    Сарсания: «В «Зените» убита спортивная составляющая»

    Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о низком проценте игроков сборных среди футболистов клуба.

    — Признайтесь честно, всего два представителя «Зенита» в сборной на Кубок конфедераций — показатель, которым вряд ли приходится гордиться?

    — Скажу только одну вещь: когда в 2008 году мы покидали «Зенит», в каждой юношеской сборной России было по два-три представителя нашего клуба. В молодежной сборной было минимум три-четыре человека. В первой сборной было пять-шесть игроков – наверняка, помните этот период.

    — Конечно.

    — Сейчас же, вернувшись и изучив спортивную составляющую, я понял, что она была убита. Просто факты. В пяти ныне существующих юношеских сборных два игрока «Зенита», всего два! Было два-три в каждой, то есть, всего десять-пятнадцать, а сейчас всего два! В молодежной сборной — ни одного зенитовца!

    В первой сборной всего два игрока, и то они не основные, не всегда попадают в состав. Понимаете разницу? За это время была построены прекрасная база, прекрасный стадион, прекрасная академия, но спортивная составляющая просто убита. Мы сейчас начинаем с того, что у нас нет ни одного потенциально талантливого игрока в академии, потому что они даже в сборные своих возрастов не попадают. В главной сборной вы сами видите: Юре Жиркову 33 года, Игорю Смольникову 28 лет.

    — Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять.

    — Конечно! Но представляете, сколько надо работать, чтобы ее исправить? Нужно начинать работать очень серьезно на всех уровнях.

    — Нельзя, правда, забывать, что если бы не травмы Артема Дзюбы и Андрея Лунева, то зенитовцев в сборной стало бы четверо.

    — Я считаю, что в сборной должен быть и Шатов. С другой стороны, имеем то, что имеем. Нам приходится говорить о том, что бы было, если бы... Шатов был бы в сборной, если бы в клубе больше играл. Кокорин был бы в сборной, если бы в клубе лучше играл. Нам надо работать над этим.

    Сарсания занял свою должность 27-го мая. Прежде он на протяжении трех лет тренировал литовский «Атлантас».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.06.2017 23:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июня 2017, 12:47

      Когда в межсезонье ведётся разговор об "агрессивной трансферной политике" Зенита,которую собираются проводить Фурсания с Манчини,то о каких спортивных составляющих может вообще идти речь?
      Чтобы россиянина выпустить в сборную, Зениту надо будет его перекупить!!! Других вариантов нет...
      Ну или из Терентьева делать Игнашевича))
      Сами бы сначала разобрались,чего "хочут", а потом что-то одно и говорили.. Либо агрессию в трансфера, либо своих в сборную..
      Одно знаю точно- Федя Смолов в сборную из Питера ездить не будет...

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 июня 2017, 10:43

      Интересно посмотреть как Фурс и Миллер будут спортивную составляющую воскрешать :)

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > la verdad 11 июня 2017, 10:55

      ГТО наверное всех заставят сдавать.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 июня 2017, 06:05

      Еще больше лимитов введите, к вам в клуб придут за большой деньгой еще больше бездельников.

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 июня 2017, 00:36

      Манчини повоскрешает

      4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Борз-95 11 июня 2017, 10:56

      Догонит...и ещё раз "повоскрешает", особенно зная характер Манчини)))

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 июня 2017, 00:26

      зенит убил спортивную составляющую рфпл

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 00:03

      представляете сколько надо времени это он уже заранее соломку стелет

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 июня 2017, 23:23

      Ахаха пришли на готовенькое, все развалили и ушли, снова пришли и удивляются, почему после них до сих пор все развалено ))))))

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 10 июня 2017, 23:10

      — Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять.

      — Конечно! Но представляете, сколько надо работать, чтобы ее исправить? Сколько денег понадобиться?

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 июня 2017, 23:07

      Ну так работай.Что ты ноешь?Что наработали,то и получили.

      -1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > mutabor0992 10 июня 2017, 23:28

      Извиняюсь, что влезаю, но:
      Разве он ноет? Ныть-это к Луческу. Тут такого нет.
      А при Сасрании, ранее, было по факту намного лучше.

      Удачи поднять клуб на тот уровень и выше, раз Фурс обещал успеха ЛЧ)

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Йогурт Мэн 10 июня 2017, 23:41

      Я помню как при нем было...Но видимо потом ,что то испортилось.Все(игроки) стали требовать больше денег.И к чему ЭТО привело?А Луческу не виноват.Просто всем удобно видеть в нем (Луческу) козла отпущения.Болелам Зени- наше вам с кисточкой.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 июня 2017, 23:03

      Там где посидели именно вы,там потом вовсе тяжело что-то найти!)))

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