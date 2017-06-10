Сарсания: «В «Зените» убита спортивная составляющая»

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о низком проценте игроков сборных среди футболистов клуба.

— Признайтесь честно, всего два представителя «Зенита» в сборной на Кубок конфедераций — показатель, которым вряд ли приходится гордиться?

— Скажу только одну вещь: когда в 2008 году мы покидали «Зенит», в каждой юношеской сборной России было по два-три представителя нашего клуба. В молодежной сборной было минимум три-четыре человека. В первой сборной было пять-шесть игроков – наверняка, помните этот период.

— Конечно.

— Сейчас же, вернувшись и изучив спортивную составляющую, я понял, что она была убита. Просто факты. В пяти ныне существующих юношеских сборных два игрока «Зенита», всего два! Было два-три в каждой, то есть, всего десять-пятнадцать, а сейчас всего два! В молодежной сборной — ни одного зенитовца!

В первой сборной всего два игрока, и то они не основные, не всегда попадают в состав. Понимаете разницу? За это время была построены прекрасная база, прекрасный стадион, прекрасная академия, но спортивная составляющая просто убита. Мы сейчас начинаем с того, что у нас нет ни одного потенциально талантливого игрока в академии, потому что они даже в сборные своих возрастов не попадают. В главной сборной вы сами видите: Юре Жиркову 33 года, Игорю Смольникову 28 лет.

— Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять.

— Конечно! Но представляете, сколько надо работать, чтобы ее исправить? Нужно начинать работать очень серьезно на всех уровнях.

— Нельзя, правда, забывать, что если бы не травмы Артема Дзюбы и Андрея Лунева, то зенитовцев в сборной стало бы четверо.

— Я считаю, что в сборной должен быть и Шатов. С другой стороны, имеем то, что имеем. Нам приходится говорить о том, что бы было, если бы... Шатов был бы в сборной, если бы в клубе больше играл. Кокорин был бы в сборной, если бы в клубе лучше играл. Нам надо работать над этим.

Сарсания занял свою должность 27-го мая. Прежде он на протяжении трех лет тренировал литовский «Атлантас».