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Сарсания: «В «Зените» убита спортивная составляющая»

10 июня 2017, 23:00
14

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о низком проценте игроков сборных среди футболистов клуба.

— Признайтесь честно, всего два представителя «Зенита» в сборной на Кубок конфедераций — показатель, которым вряд ли приходится гордиться?

— Скажу только одну вещь: когда в 2008 году мы покидали «Зенит», в каждой юношеской сборной России было по два-три представителя нашего клуба. В молодежной сборной было минимум три-четыре человека. В первой сборной было пять-шесть игроков – наверняка, помните этот период.

— Конечно.

— Сейчас же, вернувшись и изучив спортивную составляющую, я понял, что она была убита. Просто факты. В пяти ныне существующих юношеских сборных два игрока «Зенита», всего два! Было два-три в каждой, то есть, всего десять-пятнадцать, а сейчас всего два! В молодежной сборной — ни одного зенитовца!

В первой сборной всего два игрока, и то они не основные, не всегда попадают в состав. Понимаете разницу? За это время была построены прекрасная база, прекрасный стадион, прекрасная академия, но спортивная составляющая просто убита. Мы сейчас начинаем с того, что у нас нет ни одного потенциально талантливого игрока в академии, потому что они даже в сборные своих возрастов не попадают. В главной сборной вы сами видите: Юре Жиркову 33 года, Игорю Смольникову 28 лет.

— Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять.

— Конечно! Но представляете, сколько надо работать, чтобы ее исправить? Нужно начинать работать очень серьезно на всех уровнях.

— Нельзя, правда, забывать, что если бы не травмы Артема Дзюбы и Андрея Лунева, то зенитовцев в сборной стало бы четверо.

— Я считаю, что в сборной должен быть и Шатов. С другой стороны, имеем то, что имеем. Нам приходится говорить о том, что бы было, если бы... Шатов был бы в сборной, если бы в клубе больше играл. Кокорин был бы в сборной, если бы в клубе лучше играл. Нам надо работать над этим.

Сарсания занял свою должность 27-го мая. Прежде он на протяжении трех лет тренировал литовский «Атлантас».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (14)
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Pourport
1497125002
Там где посидели именно вы,там потом вовсе тяжело что-то найти!)))
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mutabor0992
1497125224
Ну так работай.Что ты ноешь?Что наработали,то и получили.
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Тазит
1497125443
— Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять. — Конечно! Но представляете, сколько надо работать, чтобы ее исправить? Сколько денег понадобиться?
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ufos73
1497126201
Ахаха пришли на готовенькое, все развалили и ушли, снова пришли и удивляются, почему после них до сих пор все развалено ))))))
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Garrincha58
1497128611
представляете сколько надо времени это он уже заранее соломку стелет
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карасевщина
1497129984
зенит убил спортивную составляющую рфпл
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Борз-95
1497130570
Манчини повоскрешает
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kykyi
1497150312
Еще больше лимитов введите, к вам в клуб придут за большой деньгой еще больше бездельников.
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la verdad
1497167035
Интересно посмотреть как Фурс и Миллер будут спортивную составляющую воскрешать :)
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семёнычев
1497174441
Когда в межсезонье ведётся разговор об "агрессивной трансферной политике" Зенита,которую собираются проводить Фурсания с Манчини,то о каких спортивных составляющих может вообще идти речь? Чтобы россиянина выпустить в сборную, Зениту надо будет его перекупить!!! Других вариантов нет... Ну или из Терентьева делать Игнашевича)) Сами бы сначала разобрались,чего "хочут", а потом что-то одно и говорили.. Либо агрессию в трансфера, либо своих в сборную.. Одно знаю точно- Федя Смолов в сборную из Питера ездить не будет...
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