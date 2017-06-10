Попов: «У меня есть предложения от других клубов, но я не хочу уходить из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что несмотря на имеющиеся предложения, он не намерен покидать красно-белых.

«Я не раз об этом говорил и могу повторить: у меня есть предложения, которые поступают мне с начала года, но сейчас я хочу продолжать выступать за «Спартак». Мой контракт действует еще два года, поэтому у меня нет никаких мыслей об уходе из команды», – приводит слова Попова Gong.bg.

Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года. В прошедшем сезоне болгарин принял участие в 24-х поединках, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.