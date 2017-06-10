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  • Попов: «У меня есть предложения от других клубов, но я не хочу уходить из «Спартака»

Попов: «У меня есть предложения от других клубов, но я не хочу уходить из «Спартака»

10 июня 2017, 17:23
7

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что несмотря на имеющиеся предложения, он не намерен покидать красно-белых.

«Я не раз об этом говорил и могу повторить: у меня есть предложения, которые поступают мне с начала года, но сейчас я хочу продолжать выступать за «Спартак». Мой контракт действует еще два года, поэтому у меня нет никаких мыслей об уходе из команды», – приводит слова Попова Gong.bg.

Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года. В прошедшем сезоне болгарин принял участие в 24-х поединках, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (7)
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спартак спартаков1
1497105242
верное решение
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dok66
1497106199
От добра добра не ищут
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alexivanof197
1497107805
играй и побеждай со Спартаком
Ответить
Mahone
1497108597
И правильно,добивайся побед в Спартаке
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Диктор
1497110927
Так играй и побеждай.
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oyabun
1497117450
Попов кровь от крови спартаковский игрок. Есть игроки талантливые от природы, а есть трудяги, которые всего добиваются трудом и старанием. Вот Попов он такой. На поле выдает всё что может. И его игра очень полезна для команды
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Вадим 1972
1497129066
Игра у Попова в Спартаке идёт, хоть и не всегда гладко, но парень старается. А пойдёт ли игра в новом клубе это вопрос.
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