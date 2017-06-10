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    Попов: «У меня есть предложения от других клубов, но я не хочу уходить из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что несмотря на имеющиеся предложения, он не намерен покидать красно-белых.

    «Я не раз об этом говорил и могу повторить: у меня есть предложения, которые поступают мне с начала года, но сейчас я хочу продолжать выступать за «Спартак». Мой контракт действует еще два года, поэтому у меня нет никаких мыслей об уходе из команды», – приводит слова Попова Gong.bg.

    Попов перешел в «Спартак» из «Кубани» в июле 2015 года. В прошедшем сезоне болгарин принял участие в 24-х поединках, записав в свой актив два гола и пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 17:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 11 июня 2017, 00:11

      Игра у Попова в Спартаке идёт, хоть и не всегда гладко, но парень старается. А пойдёт ли игра в новом клубе это вопрос.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 10 июня 2017, 20:57

      Попов кровь от крови спартаковский игрок. Есть игроки талантливые от природы, а есть трудяги, которые всего добиваются трудом и старанием. Вот Попов он такой. На поле выдает всё что может. И его игра очень полезна для команды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2017, 19:08

      Так играй и побеждай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 июня 2017, 18:29

      И правильно,добивайся побед в Спартаке

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 10 июня 2017, 18:16

      играй и побеждай со Спартаком

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 17:49

      От добра добра не ищут

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 10 июня 2017, 17:34

      верное решение

      3
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