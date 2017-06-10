Кришито может подписать пятилетний контракт с «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа», откуда он перешел в петербургский клуб в 2011 году. По информации Calcionapoli24, «гриффоны» предлагают 30-летнему игроку соглашение сроком на пять лет и зарплату в районе 1,2 миллиона евро. При этом частью сделки может стать защитник генуэзцев Армандо Иццо.

Сам итальянец ранее заявлял, что намерен вернуться на родину. Действующий договор футболиста рассчитан до июня 2018 года, и он не намерен его продлевать.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Кришито провел 25 поединков, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.