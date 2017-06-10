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    Брэдли: «Арсенал» – отличный и логичный вектор развития карьеры Головина»

    Комментатор Джон Брэдли, освещающий матчи РФПЛ на канале ESPN, считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин созрел для перехода в «Арсенал».

    Сегодня появилась информация, что 21-летний игрок может перебраться в лондонский клуб примерно за 11,4 миллиона евро. При этом СМИ сообщили, что хавбек сразу же может быть отдан в аренду в «Халл Сити» или остаться еще на год в армейском клубе.

    – Головину едва исполнилось 21. «Арсенал» – не слишком рано?

    – Нет. Головин – чрезвычайно одаренный игрок. Может, он не самый техничный на планете, как Месси или Роналдинью, зато прекрасно понимает тонкости футбола и не по годам зрел. «Арсенал» – отличный и логичный вектор развития его карьеры. При этом Головину не нужно срываться в Лондон прямо сейчас, если Венгер видит его только на скамейке.

    – Может, его отправят в аренду?

    – Если он подпишет контракт с «Арсеналом» и сразу же вернется в ЦСКА на год, я пойму это. Но только потому, что так делают повсеместно. В целом, для меня странно, когда кто-то покупает футболиста и тут же отправляет его в аренду. Клуб должен развивать игрока внутри коллектива, а не где-то еще.

    В минувшем сезоне Головин провел 37 поединков, отметившись тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 14:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 10 июня 2017, 21:07

      Мое мнение: лучше ИГРАТЬ в ЦСКА, чем СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ в "Арсенале"!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июня 2017, 16:45

      Грёбаные агенты, цены выписывают за игроков мама не горюй.... Вон Слуцкий за ценой не ломился, ради шага пошёл на простую зарплату.... И правильно, нечего из себя гоношить пока в резюме и вписать нечего... Головину надо уходить в такой клуб на любых условиях, терпеть год-два, а уж потом интервью давать...

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