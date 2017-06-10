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    Ибрагимович может вернуться в «Милан»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Милане». Агент шведа Мино Райола хочет обсудить возвращение футболиста с руководством «россонери» во время переговоров по новому контракту голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, дела которого он также ведет.

    В данный момент 35-летний игрок восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки колена.

    Ибрагимович защищал цвета «Милана» с 2010 по 2012 год, проведя 85 матчей и записав в свой актив 56 мячей и 24 голевые передачи. Тем не менее, по информации источника, возвращение нападающего является маловероятным вариантом в силу его возраста и неопределенности с дальнейшей формой после травмы. Также проблемой, по всей видимости, будет высокая заработная плата игрока.

    Источник: Football Italia

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    10.06.2017 12:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +151

      rerih 10 июня 2017, 16:37

      Цыган сам не может определиться куда хочет..постоянно мечется

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 10 июня 2017, 14:23

      Интересный вариант.Они нужны друг другу

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 июня 2017, 13:28

      МЮ поступают как сволочи. Дождались бы выздоровления, начал бы играть, а там бы выставили. А то подвернул ногу, а его сразу на обочину.

      -1
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > lekseij2007 10 июня 2017, 15:15

      *********** конченный, у него контракт на год был и он истёк....

      0
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > FiFa_2015 10 июня 2017, 21:15

      Ты за базаром следи, кусок детского гавна.

      -1
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