Ибрагимович может вернуться в «Милан»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Милане». Агент шведа Мино Райола хочет обсудить возвращение футболиста с руководством «россонери» во время переговоров по новому контракту голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, дела которого он также ведет.

В данный момент 35-летний игрок восстанавливается от разрыва передней крестообразной связки колена.

Ибрагимович защищал цвета «Милана» с 2010 по 2012 год, проведя 85 матчей и записав в свой актив 56 мячей и 24 голевые передачи. Тем не менее, по информации источника, возвращение нападающего является маловероятным вариантом в силу его возраста и неопределенности с дальнейшей формой после травмы. Также проблемой, по всей видимости, будет высокая заработная плата игрока.