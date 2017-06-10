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  • Бердыев: «Надеюсь, те чувства, что мы испытали в последние два года в «Ростове», повторятся и в «Рубине»

Бердыев: «Надеюсь, те чувства, что мы испытали в последние два года в «Ростове», повторятся и в «Рубине»

10 июня 2017, 11:35
7

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что туркменский специалист, прошлый сезон проведший в «Ростове», подписал с казанским клубом долгосрочный контракт.

– Как прокомментируете свой переход? В определенный момент казалось, что он невозможен.

– Невозможного ничего нет, никогда не говори никогда. От лица всех тренеров ощущения свои я выразил – мы вернулись домой.

– Какие цели ставите в новом сезоне?

– Прежде всего, создание боеспособной команды для достижения в будущем тех позиций, которые «Рубин» занимал в прежние годы.

– Какое ваше главное воспоминание о работе в Казани, которое вы хотели бы повторить?

– Надеюсь, те чувства, что мы испытали последние два года в «Ростове», повторятся и в «Рубине».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (7)
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mng1
1497086720
Все верно! Всё получится! Болельщики ждали возвращения Курбана Бердыева и вот свершилось! Уверен, что каждый игрок Рубина постарается доказать мастеру свою пригодность. Результаты будут радовать болельщиков не только нашей республики. Вера в Бердыева, тренерский штаб, в игроков высока! Планку не снижать! Рубин+Бердыев=Чемпионы 2018г.
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карасевщина
1497091113
сколько слов громких еще не начал работать даже, бабло распилит и свалит
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DIDI 23
1497091698
Рубин приобрёл супер тренера.
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paracetamol
1497092455
Уся жисть впереди, надейся и жди...
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Bozigit
1497093915
Так оно и будет
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арейская
1497137932
Мы тоже надеемся, ну ОЧЕНЬ надеемся, удачи тебе Курбан Бекиевич...
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