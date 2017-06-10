Бердыев: «Надеюсь, те чувства, что мы испытали в последние два года в «Ростове», повторятся и в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что туркменский специалист, прошлый сезон проведший в «Ростове», подписал с казанским клубом долгосрочный контракт.

– Как прокомментируете свой переход? В определенный момент казалось, что он невозможен.

– Невозможного ничего нет, никогда не говори никогда. От лица всех тренеров ощущения свои я выразил – мы вернулись домой.

– Какие цели ставите в новом сезоне?

– Прежде всего, создание боеспособной команды для достижения в будущем тех позиций, которые «Рубин» занимал в прежние годы.

– Какое ваше главное воспоминание о работе в Казани, которое вы хотели бы повторить?

– Надеюсь, те чувства, что мы испытали последние два года в «Ростове», повторятся и в «Рубине».