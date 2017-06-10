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    Бердыев: «Надеюсь, те чувства, что мы испытали в последние два года в «Ростове», повторятся и в «Рубине»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

    Ранее сообщалось, что туркменский специалист, прошлый сезон проведший в «Ростове», подписал с казанским клубом долгосрочный контракт.

    – Как прокомментируете свой переход? В определенный момент казалось, что он невозможен.

    – Невозможного ничего нет, никогда не говори никогда. От лица всех тренеров ощущения свои я выразил – мы вернулись домой.

    – Какие цели ставите в новом сезоне?

    – Прежде всего, создание боеспособной команды для достижения в будущем тех позиций, которые «Рубин» занимал в прежние годы.

    – Какое ваше главное воспоминание о работе в Казани, которое вы хотели бы повторить?

    – Надеюсь, те чувства, что мы испытали последние два года в «Ростове», повторятся и в «Рубине».

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.06.2017 11:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июня 2017, 02:38

      Мы тоже надеемся, ну ОЧЕНЬ надеемся, удачи тебе Курбан Бекиевич...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 10 июня 2017, 14:25

      Так оно и будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 14:00

      Уся жисть впереди,
      надейся и жди...

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 июня 2017, 13:48

      Рубин приобрёл супер тренера.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 июня 2017, 13:38

      сколько слов громких еще не начал работать даже, бабло распилит и свалит

      -1
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      Рейтинг: +59

      mng1 10 июня 2017, 12:25

      Все верно! Всё получится! Болельщики ждали возвращения Курбана Бердыева и вот свершилось! Уверен, что каждый игрок Рубина постарается доказать мастеру свою пригодность. Результаты будут радовать болельщиков не только нашей республики. Вера в Бердыева, тренерский штаб, в игроков высока! Планку не снижать! Рубин+Бердыев=Чемпионы 2018г.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > mng1 10 июня 2017, 13:49

      Так на фига было выгонять. Сколько лет потеряли?

      1
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