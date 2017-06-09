Гендиректор «Рубина»: «Контракт с Бердыевым планируется долгосрочный»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов поделился эмоциями от назначения на должность главного тренера команды Курбана Бердыева. Напомним, специалист сменил на этом посту Хави Грасию.

«Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы», – сказал функционер.

Бердыев уже руководил «Рубином» с 2001 по 2013 год. Последним клубом, где работал специалист был «Ростов».