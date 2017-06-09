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    Гендиректор «Рубина»: «Контракт с Бердыевым планируется долгосрочный»

    Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов поделился эмоциями от назначения на должность главного тренера команды Курбана Бердыева. Напомним, специалист сменил на этом посту Хави Грасию.

    «Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы», – сказал функционер.

    Бердыев уже руководил «Рубином» с 2001 по 2013 год. Последним клубом, где работал специалист был «Ростов».

    Источник: ФК «Рубин»

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    09.06.2017 12:17
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 9 июня 2017, 18:04

      ...когда сняли Бердыева К.Б. не надо быть и гадалкой,развал команды также и наш СССР рухнул.Многие говорят,что сейчас лучше живём,честные люди плохо живут ну а "вьюны" приспособились.
      Курбану Бикеевичу желаю здоровья и не мешать ему на тренерском поприще!!!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 июня 2017, 15:02

      Наконец-то!

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 9 июня 2017, 14:22

      Других вариантов с тренерами просто нет. Только удачи КББ !

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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 9 июня 2017, 13:25

      Отличный тренер, тут нечего сказать, поздравляю Рубин)

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      Рейтинг: +582

      мароко 9 июня 2017, 13:05

      В Казани наконец поняли, что без Бердыева Рубина нет !!!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 17:04

      привет ,очко )))

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 17:59

      дерзай ,половой орган

      -1
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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 18 июня 2017, 18:00

      В очко тебя !!!!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 18:03

      впрям написал так,что заткнуться .... !!!!!!!!!!! как ты смог так ? петросян налитый,я беру слова обратно по поводу "полового органа"

      -1
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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 18 июня 2017, 18:04

      В очко чувашень!!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 18:08

      чупик полижи там ... и скажи ,на скудоумии в комментах пытался хуем мериться... марокко с двумя к пишется,бестолочь

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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 18 июня 2017, 18:10

      Лай, лай шоколадница !!! Дырявый !!!! Мароко не страна , дырявый ты чувашень!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 18 июня 2017, 18:13

      всего доброго... не пиши больше... мне вертеть уже надоело вокруг того,что у тебя во рту твои мысли убогие ....если хочешь поговорить,напиши почтовый адресс .. я найду знакомых в твоей области,сука

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 18 июня 2017, 18:14

      я разве страна писал,баран

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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 18 июня 2017, 19:21

      да ты не только обиженный!!! ты ещё и сохатый, как твоя картина....

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 19 июня 2017, 09:54

      слышь,дурилка картонная,успокойся уже.. баба обиженная... а то в хуелабугу твою придется приехать,гандон

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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 19 июня 2017, 10:31

      жду дырявый!!! даже встречу!!! билет возьми в один конец..

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 19 июня 2017, 10:55

      скажи мне любезный(или любезная олеся),почему я дырявый ?? откуда подобные суждения ?

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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 19 июня 2017, 11:02

      любезный ты на параше будешь!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 19 июня 2017, 13:16

      КУКАРЕКАЕШЬ ты знатно,олеся...

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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 19 июня 2017, 13:26

      Ты бы унялся уже дырка!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > мароко 19 июня 2017, 15:37

      олеся,успокойся уже... и я буду спокоен... просто не лезь никуда без вазелина....

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      Рейтинг: +582

      мароко > 84aivengo 19 июня 2017, 18:36

      Я спокоен, что с дырявых взять!! Только анализы!!

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 9 июня 2017, 12:30

      С возвращением, и успехов в старом-новом клубе!

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