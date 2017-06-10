«Сандерленд» не будет продлевать контракт с О'Ши

Официальный сайт АПЛ опубликовал список игроков, который не продлили соглашения со своими командами. Среди игроков «Сандерленда» оказался 36-летний Джон О'Ши, который выступал за «черных котов» с июля 2011 года. Прежде ирландец играл за «Манчестер Юнайтед», в молодежную систему которого попал в возрасте 17-ти лет.

В минувшем сезоне О'Ши принял участие в 30-ти матчах, не отметившись результативными действиями. «Сандерленд» занял последнее место в турнирной таблице Премьер-лиге, утратив прописку в высшем дивизионе страны. В мае пост главного тренера покинул Дэвид Мойес.