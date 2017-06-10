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    Отборочные матчи к ЧМ. Гол Мертенса принес бельгийцам победу в Таллине, Кипр оказался сильнее Гибралтара

    Сборная Бельгии во встрече 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Эстонии со счетом 2:0. Голы на счету Дриса Мертенса и Насера Шадли.

    В параллельных встречах киприоты взяли верх над командой Гибралтара, а сборные Боснии и Греции не выявили победителя.

    Эстония – Бельгия – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мертенс, 31; 0:2 – Шадли, 86.

    Босния и Гергцеговина – Греция – 0:0

    Гибралтар – Кипр – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чиполина (автогол), 10; 1:1 – Эрнандес, 30; 1:2 – Сотириу, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 00:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 июня 2017, 06:08

      ...бельгийцы старались ,тужились,потели,
      м все-таки сумели вырвать долгожданную победу у сотой команды митового рейтинга,браво красным дьяволам,сильны засранцы!

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