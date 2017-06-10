Отборочные матчи к ЧМ. Гол Мертенса принес бельгийцам победу в Таллине, Кипр оказался сильнее Гибралтара

Сборная Бельгии во встрече 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 обыграла команду Эстонии со счетом 2:0. Голы на счету Дриса Мертенса и Насера Шадли.

В параллельных встречах киприоты взяли верх над командой Гибралтара, а сборные Боснии и Греции не выявили победителя.

Эстония – Бельгия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мертенс, 31; 0:2 – Шадли, 86.

Босния и Гергцеговина – Греция – 0:0

Гибралтар – Кипр – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Чиполина (автогол), 10; 1:1 – Эрнандес, 30; 1:2 – Сотириу, 87.