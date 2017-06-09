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    Пеле: «Дибала не так хорош, как о нем говорят»

    Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением о 23-летнем нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале после товарищеского матча Бразилия – Аргентина (0:1).

    «Дибала не так хорош, как о нем говорят. Его сравнивают с Марадоной, но единственный факт, который их объединяет – это игра левой ногой», – сказал 76-летний бразилец.

    В минувшем сезоне Дибала забил 19 голов и отдал девять результативных передач в 48-ми матчах всех турниров. Команда Массимилиано Аллегри завоевала золотые медали Серии А и выиграла Кубок страны. В финале Лиги чемпионов «бьянконери» уступили «Реалу» со счетом 1:4.

    Источник: Football Italia

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    09.06.2017 23:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 10:11

      Стабильности ему явно не хватает . То сверкнет , то совсем потухнет .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 июня 2017, 08:15

      Пока да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 10 июня 2017, 01:01

      Ну да, согласен, в финале ЛЧ на него жалко было смотреть

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 10 июня 2017, 00:11

      Щас если какой нить молодой игрок в пару играх будет забивать парочку голов, оформлять хэт трик, его сразу сравнивают со Звёздами как (Марадона, Пелле, Месси, Роналду) ..

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > pzdc. 10 июня 2017, 10:05

      Роналду здесь лишний!!!Если только зубастик!!!

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