Пеле: «Дибала не так хорош, как о нем говорят»

Экс-нападающий сборной Бразилии Пеле поделился мнением о 23-летнем нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале после товарищеского матча Бразилия – Аргентина (0:1).

«Дибала не так хорош, как о нем говорят. Его сравнивают с Марадоной, но единственный факт, который их объединяет – это игра левой ногой», – сказал 76-летний бразилец.

В минувшем сезоне Дибала забил 19 голов и отдал девять результативных передач в 48-ми матчах всех турниров. Команда Массимилиано Аллегри завоевала золотые медали Серии А и выиграла Кубок страны. В финале Лиги чемпионов «бьянконери» уступили «Реалу» со счетом 1:4.