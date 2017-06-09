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    Овчинников: «Слуцкий – это отличный выбор для «Халла»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, работавший в одном штабе с Леонидом Слуцким, поделился мнением о назначении специалиста на пост главного тренера английского «Халла».

    «Слуцкий – это квалифицированный специалист. Выбор «Халла», безусловно, продуманный шаг со стороны руководства, потому что Слуцкий зарекомендовал себя очень сильным специалистом не только в России, но и в Европе. Это отличный выбор для «Халла». Дай бог, чтобы та мечта, которая была у Леонида Викторовича, осуществилась. Думаю, что все хотят пожелать ему только самых больших достижений с этой командой», – сказал Овчинников.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2017 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 9 июня 2017, 17:10

      Вот и СВЕРШИЛОСЬ! Ура! Леонид официально утверждён!
      А что это значит???
      А это значит, что Леонид Слуцкий будет теперь РУЛИТЬ в английском чемпионшипе и задавать тон успешной игре «Халл Сити»!
      Пусть попробует и покажет англичанам свой российский тренерский класс!
      Его зарплата составит...
      Слуцкий будет ЗАРАБАТЫВАТЬ 450 тысяч фунтов в год или примерно 516 тысяч евро.
      Очень хорошо!
      Пусть ЗАРАБАТЫВАЕТ.
      А что???
      Пусть попробует и поработает в «Халл Сити» и покажет всем в Англии высокий КЛАСС тренерской работы российской школы.
      А если будет результат, то и зарплату в «Халл Сити» Леониду ПОВЫСЯТ.
      Первым делом РЕЗУЛЬТАТ, а деньги потом.
      Хватит Леониду без НАСТОЯЩЕГО дела околачиваться.
      Пора ЗАСУЧИТЬ тренерские рукава и приступить к делу!
      Вполне годится для «Халл Сити» если пригласили!
      Опыта Леониду Слуцкому не занимать и можно СПОКОЙНО тренировать «Халл Сити».
      А цель одна - ВЕРНУТЬ «Халл Сити» в ЭЛИТУ английского футбола.
      Будем ПОСМОТРЕТЬ, как он там сработает!
      Разные условия работы и английская специфика не должны помешать Леониду добиться поставленных целей.
      Желаем Леониду Слуцкому БОЛЬШИХ тренерских достижений в Англии!
      Всем ОТЛИЧНОГО футбола - ЧЕСТНОГО и СПРАВЕДЛИВОГО судейства.

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