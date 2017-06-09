Овчинников: «Слуцкий – это отличный выбор для «Халла»

Вот и СВЕРШИЛОСЬ! Ура! Леонид официально утверждён!
А что это значит???
А это значит, что Леонид Слуцкий будет теперь РУЛИТЬ в английском чемпионшипе и задавать тон успешной игре «Халл Сити»!
Пусть попробует и покажет англичанам свой российский тренерский класс!
Его зарплата составит...
Слуцкий будет ЗАРАБАТЫВАТЬ 450 тысяч фунтов в год или примерно 516 тысяч евро.
Очень хорошо!
Пусть ЗАРАБАТЫВАЕТ.
А что???
Пусть попробует и поработает в «Халл Сити» и покажет всем в Англии высокий КЛАСС тренерской работы российской школы.
А если будет результат, то и зарплату в «Халл Сити» Леониду ПОВЫСЯТ.
Первым делом РЕЗУЛЬТАТ, а деньги потом.
Хватит Леониду без НАСТОЯЩЕГО дела околачиваться.
Пора ЗАСУЧИТЬ тренерские рукава и приступить к делу!
Вполне годится для «Халл Сити» если пригласили!
Опыта Леониду Слуцкому не занимать и можно СПОКОЙНО тренировать «Халл Сити».
А цель одна - ВЕРНУТЬ «Халл Сити» в ЭЛИТУ английского футбола.
Будем ПОСМОТРЕТЬ, как он там сработает!
Разные условия работы и английская специфика не должны помешать Леониду добиться поставленных целей.
Желаем Леониду Слуцкому БОЛЬШИХ тренерских достижений в Англии!
Всем ОТЛИЧНОГО футбола - ЧЕСТНОГО и СПРАВЕДЛИВОГО судейства.
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, работавший в одном штабе с Леонидом Слуцким, поделился мнением о назначении специалиста на пост главного тренера английского «Халла».
«Слуцкий – это квалифицированный специалист. Выбор «Халла», безусловно, продуманный шаг со стороны руководства, потому что Слуцкий зарекомендовал себя очень сильным специалистом не только в России, но и в Европе. Это отличный выбор для «Халла». Дай бог, чтобы та мечта, которая была у Леонида Викторовича, осуществилась. Думаю, что все хотят пожелать ему только самых больших достижений с этой командой», – сказал Овчинников.