Овчинников: «Слуцкий – это отличный выбор для «Халла»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, работавший в одном штабе с Леонидом Слуцким, поделился мнением о назначении специалиста на пост главного тренера английского «Халла».

«Слуцкий – это квалифицированный специалист. Выбор «Халла», безусловно, продуманный шаг со стороны руководства, потому что Слуцкий зарекомендовал себя очень сильным специалистом не только в России, но и в Европе. Это отличный выбор для «Халла». Дай бог, чтобы та мечта, которая была у Леонида Викторовича, осуществилась. Думаю, что все хотят пожелать ему только самых больших достижений с этой командой», – сказал Овчинников.