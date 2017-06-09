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Овчинников: «Слуцкий – это отличный выбор для «Халла»

9 июня 2017, 16:12
1

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, работавший в одном штабе с Леонидом Слуцким, поделился мнением о назначении специалиста на пост главного тренера английского «Халла».

«Слуцкий – это квалифицированный специалист. Выбор «Халла», безусловно, продуманный шаг со стороны руководства, потому что Слуцкий зарекомендовал себя очень сильным специалистом не только в России, но и в Европе. Это отличный выбор для «Халла». Дай бог, чтобы та мечта, которая была у Леонида Викторовича, осуществилась. Думаю, что все хотят пожелать ему только самых больших достижений с этой командой», – сказал Овчинников.

Источник: ТАСС
Англия. Чемпионшип ЦСКА Халл Сити Слуцкий Леонид Овчинников Сергей
Комментарии (1)
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Popularov
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Вот и СВЕРШИЛОСЬ! Ура! Леонид официально утверждён! А что это значит??? А это значит, что Леонид Слуцкий будет теперь РУЛИТЬ в английском чемпионшипе и задавать тон успешной игре «Халл Сити»! Пусть попробует и покажет англичанам свой российский тренерский класс! Его зарплата составит... Слуцкий будет ЗАРАБАТЫВАТЬ 450 тысяч фунтов в год или примерно 516 тысяч евро. Очень хорошо! Пусть ЗАРАБАТЫВАЕТ. А что??? Пусть попробует и поработает в «Халл Сити» и покажет всем в Англии высокий КЛАСС тренерской работы российской школы. А если будет результат, то и зарплату в «Халл Сити» Леониду ПОВЫСЯТ. Первым делом РЕЗУЛЬТАТ, а деньги потом. Хватит Леониду без НАСТОЯЩЕГО дела околачиваться. Пора ЗАСУЧИТЬ тренерские рукава и приступить к делу! Вполне годится для «Халл Сити» если пригласили! Опыта Леониду Слуцкому не занимать и можно СПОКОЙНО тренировать «Халл Сити». А цель одна - ВЕРНУТЬ «Халл Сити» в ЭЛИТУ английского футбола. Будем ПОСМОТРЕТЬ, как он там сработает! Разные условия работы и английская специфика не должны помешать Леониду добиться поставленных целей. Желаем Леониду Слуцкому БОЛЬШИХ тренерских достижений в Англии! Всем ОТЛИЧНОГО футбола - ЧЕСТНОГО и СПРАВЕДЛИВОГО судейства.
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