Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На матче Россия – Чили ожидается 21 тысяча болельщиков

    Последний контрольный матч сборной России перед Кубком конфедераций посетят не менее 21 тысячи зрителей. Напомним, сегодня россияне встретятся со сборной Чили. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

    «На утро пятницы продано 18 тысяч билетов. Но мы ожидаем, что на матче соберется минимум 21 тысяча зрителей», – сказали в пресс-службе РФС.

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 9 июня 2017, 15:41

      Ну как на такой матч, идет так мало людей ?
      Дайте один матч сыграть в Махачкале , поддержка будет и сборную увидим ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 14:25

      А сколько VIP мест продано ? Неужели все ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11