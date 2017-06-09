На матче Россия – Чили ожидается 21 тысяча болельщиков

Последний контрольный матч сборной России перед Кубком конфедераций посетят не менее 21 тысячи зрителей. Напомним, сегодня россияне встретятся со сборной Чили. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

«На утро пятницы продано 18 тысяч билетов. Но мы ожидаем, что на матче соберется минимум 21 тысяча зрителей», – сказали в пресс-службе РФС.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка.