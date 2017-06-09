Товарищеский матч. Эквадор сыграл вничью с Венесуэлой

Состоялся товарищеский матч, в котором сборная Эквадора принимала Венесуэлу. Игра завершилась со счетом 1:1.

В отборочной турнире чемпионата мира-2018 Эквадор после 14 туров располагается на шестом месте с 20 очками, на счету Венесуэлы шесть очков и 10 место.

Стоит отметить, что в финальную стадию турнира от КОНМЕБОЛ выходят четыре лучшие команды, а сборная, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с командой из Океании.

Товарищеские матчи. Сборные

Эквадор – Венесуэла – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Вильянуэва, 29 (в свои ворота); 1:1 – Морено, 43.