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    Товарищеский матч. Эквадор сыграл вничью с Венесуэлой

    Состоялся товарищеский матч, в котором сборная Эквадора принимала Венесуэлу. Игра завершилась со счетом 1:1.

    В отборочной турнире чемпионата мира-2018 Эквадор после 14 туров располагается на шестом месте с 20 очками, на счету Венесуэлы шесть очков и 10 место.

    Стоит отметить, что в финальную стадию турнира от КОНМЕБОЛ выходят четыре лучшие команды, а сборная, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с командой из Океании.

    Товарищеские матчи. Сборные

    Эквадор – Венесуэла – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вильянуэва, 29 (в свои ворота); 1:1 – Морено, 43.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 06:04
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