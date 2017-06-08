Бельерин – о своем переходе в «Барселону»: «Не верьте всему, что читаете»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин подчеркнул, что не стоит безоговорочно доверять СМИ, которые сообщили о его возможном переходе в «Барселону». Ранее появилась информация, что 22-летний игрок согласовал с каталонцами условия личного контракта.

«Не верьте всему, что читаете», – написал футболист в своем твиттере.

Испанец защищает цвета «канониров» с 2014 года. В минувшем сезоне Бельерин принял участие в 42-х поединках, записав на свой счет один гол и пять результативных передач.