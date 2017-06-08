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    Бельерин – о своем переходе в «Барселону»: «Не верьте всему, что читаете»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин подчеркнул, что не стоит безоговорочно доверять СМИ, которые сообщили о его возможном переходе в «Барселону». Ранее появилась информация, что 22-летний игрок согласовал с каталонцами условия личного контракта.

    «Не верьте всему, что читаете», – написал футболист в своем твиттере.

    Испанец защищает цвета «канониров» с 2014 года. В минувшем сезоне Бельерин принял участие в 42-х поединках, записав на свой счет один гол и пять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    08.06.2017 19:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 июня 2017, 07:06

      А если перейдет.??? как потом в глаза будешь смотреть??? Или пох...й????

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Superviser77 9 июня 2017, 09:43

      скажет "не верьте всему, что я говорил, это не я говорил а проклятые сми")))))

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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 июня 2017, 03:21

      Если на клетке слона написано тигр, не верь глазам своим

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