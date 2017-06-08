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    Бюджет «Локомотива» на 2017 год составляет 5,5 миллиардов

    Бюджет «Локомотива» на 2017 год равен 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

    «5,5 миллиардов рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма – спонсорский пакет РЖД. УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды РЖД, например, «Сапсан». Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД.

    Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью.

    Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов. Порядка 32,5 миллионов рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков», – сказал Геркус.

    Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Также московский клуб одержал победу в Кубке России.

    Источник: ТАСС

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    08.06.2017 12:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 июня 2017, 18:15

      Сколько????? Да за эти деньги можно отстроить полгорода!!! Отдать деньги на пенсии, пособия! Открыть 100 детских домов и приютов, школы, детсады, бесплатные училища технарь и институты!!!!!!! А не в этих 20 уродов вкладывать! Не достоин ни один клуб нашей страны подобного отношения!

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > 4agaaa 9 июня 2017, 22:12

      если выделить деньги на все это итог один- разворуют чиновники, а так хоть шоу посмотрим...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:28

      Есть во всем этом рациональное зерно . По крайней мере честно . Сапсан - это брен , хотя и разработка Сименс для России . И если этот бренд будет востребован за бугром , значит заработает и Сименс , и РЖД , и Локо отобьет свои спонсорские контракты . Это в конце концов не ГАЗ . где просто по-тупому выкачиваются недра России .

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > dok66 8 июня 2017, 19:54

      РЖД как и Газпром также гос компания! РЖД собственник -Правительство России.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > zenit2012 8 июня 2017, 20:21

      А я не знал . Если знаешь , раскрой контрольные цифры бюджета Зенита . Тогда и сравним .

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > dok66 9 июня 2017, 22:09

      Причем здесь "контрольные цифры"? Вообще какая разница кто генеральный спонсор, просто наслаждайтесь футболом!)))

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 июня 2017, 13:57

      ясно и понятно почему такие дорогие билеты на поездах, если "вбухиваются " 5,5 миллиарда для продвижения и развития бренда РЖД.Руководство ФК Локомотив работает над тем, чтобы ценность сотрудничества(для кого эта ценность)с РЖД увеличилась, то есть чтобы "отгрузили" ещё больше "дэнушек".Ну просто финансовый "кайф" осваивать такой "бюджетик".У многих россиян есть желание прикрепить 2 деревянных колеса, посадить всё руководство РЖД в Локомотив и" пустить под откос"А жить надо по средствам сколько ты на" мерчандайзингил" и сколько продал билетов, на это и живи -это и есть рыночная экономика.Не должна вся страна содержать ФК Локомотив, ну куда смотрит президент на этот "безпредел" в государственном обличии.

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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > fanchik 8 июня 2017, 14:48

      цыц нахуй!!! ты наверно забыл про цска, спартак, зенит?! нефть, газ, аэрофлот! туда лезь со своими коментами ублюдок!!!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik > 8 июня 2017, 14:53

      что сразу" яд брызнул"не захлебнись

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2017, 13:10

      Отличные цифры из них хорошо видно насколько ничтожно важен именно болельщик в РФПЛ.
      118.5 млн рублей против 5500 млн рублей.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июня 2017, 12:50

      Пипец... Всего чуть более 2% бюджета сами заработали и он говорит об успехе!!! Вот такой прибыльный у нас футбол!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Томь вперёд 8 июня 2017, 13:11

      ну да... а то у Зенита, Спартака, Краснодара, ЦСКА процент собственного заработка будет выше, да у той же Томи и этих 2-ух процентов нет... все так же! в РФ футбол ни кому не интересен! это не Англия или Испания где на трансляциях зарабатывают 90% бюджета...

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > RedGreenHooligan 8 июня 2017, 14:56

      ну всех то не приплетай, краснодар может и зарабатывал будь в европе а не в коррупционной россии, бомжи же как дрезина реально бабло качает из народа

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 8 июня 2017, 12:46

      Бюджет Тихвинского района Ленинградской области (около 80 тыс. населения) - 1,6 млрд. Без коментов.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 июня 2017, 12:46

      не очень то и много...всего лишь красивая цифра... на самом деле 100-110млн долларов при том, что на трансферы из них уйдет максимум 10-15 остальное на содержание клуба... у хоккейного локо бюджет и то по выше будет)

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 8 июня 2017, 12:41

      кстати для налаживание финансов Смородскую то как раз и приглашали в своё время, даже не смутились тем, что она женщина! а получилось так что и с этими обязанностями не справилась, если по цифрам Ильюша не врёт!)

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 8 июня 2017, 12:39

      "Мы рекламируем бренды РЖД" ... ахахахаха))) ... чего их рекламировать? ... РЖД и так монополист в России ... миллиарды от РЖД, как были подачкой, так и остались ... только называются теперь спонсорской помощью ... ну потому что так для УЕФА надо ... никакой рекламы на 5,5 млрд. руб. Локомотив РЖД не сделает ... это смешно ... просто кто-то бюджеты осваивает ... и это при всем при том, что РЖД постоянно клянчит деньги из федерального бюджета и шантажирует губернаторов отменой пригородного сообщения, если те бабла не отвалят ... якобы мы все такие бедные, убыточные ... но "спонсорская помощь" Локомотиву на 5,5 млрд. руб. - это святое! ... не зря же Геркус распинается о какой-то там супер-пупер рекламе монополиста, о неоценимом вкладе в дело продвижения брэндов "РЖД" ...

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Atom2020 8 июня 2017, 12:44

      А может это продвижение бренда не для России!? согласен, зачем рекламировать корпорацию монополиста! но РЖД ведь такой только для России!

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > KalterJax 8 июня 2017, 12:47

      Рекламировать российские железные дороги за пределами России - это вообще нонсенс ... они никому там не нужны ... везде свои перевозчики ... да и Локомотив особо в мире не светится ...

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      ufos73 8 июня 2017, 12:37

      На самом деле не густо, нормальный бюджет хорошего российского клуба. У бомжей в 2-2,5 раза больше, официально, ща новых игроков покупать будут может и в 3 раза больше станет... По бюджету Локо наверно будет 4-6.

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