Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бюджет «Локомотива» на 2017 год составляет 5,5 миллиардов

8 июня 2017, 12:06
22

Бюджет «Локомотива» на 2017 год равен 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

«5,5 миллиардов рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма – спонсорский пакет РЖД. УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды РЖД, например, «Сапсан». Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД.

Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью.

Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов. Порядка 32,5 миллионов рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков», – сказал Геркус.

Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Также московский клуб одержал победу в Кубке России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1496913197
А я то думаю, почему билеты на поезда такие нереально дорогие..
Ответить
Atom2020
1496914790
"Мы рекламируем бренды РЖД" ... ахахахаха))) ... чего их рекламировать? ... РЖД и так монополист в России ... миллиарды от РЖД, как были подачкой, так и остались ... только называются теперь спонсорской помощью ... ну потому что так для УЕФА надо ... никакой рекламы на 5,5 млрд. руб. Локомотив РЖД не сделает ... это смешно ... просто кто-то бюджеты осваивает ... и это при всем при том, что РЖД постоянно клянчит деньги из федерального бюджета и шантажирует губернаторов отменой пригородного сообщения, если те бабла не отвалят ... якобы мы все такие бедные, убыточные ... но "спонсорская помощь" Локомотиву на 5,5 млрд. руб. - это святое! ... не зря же Геркус распинается о какой-то там супер-пупер рекламе монополиста, о неоценимом вкладе в дело продвижения брэндов "РЖД" ...
Ответить
KalterJax
1496914882
кстати для налаживание финансов Смородскую то как раз и приглашали в своё время, даже не смутились тем, что она женщина! а получилось так что и с этими обязанностями не справилась, если по цифрам Ильюша не врёт!)
Ответить
RedGreenHooligan
1496915171
не очень то и много...всего лишь красивая цифра... на самом деле 100-110млн долларов при том, что на трансферы из них уйдет максимум 10-15 остальное на содержание клуба... у хоккейного локо бюджет и то по выше будет)
Ответить
neveldomha
1496915215
Бюджет Тихвинского района Ленинградской области (около 80 тыс. населения) - 1,6 млрд. Без коментов.
Ответить
Томь вперёд
1496915410
Пипец... Всего чуть более 2% бюджета сами заработали и он говорит об успехе!!! Вот такой прибыльный у нас футбол!
Ответить
FanatSerj
1496916641
Отличные цифры из них хорошо видно насколько ничтожно важен именно болельщик в РФПЛ. 118.5 млн рублей против 5500 млн рублей.
Ответить
fanchik
1496919442
ясно и понятно почему такие дорогие билеты на поездах, если "вбухиваются " 5,5 миллиарда для продвижения и развития бренда РЖД.Руководство ФК Локомотив работает над тем, чтобы ценность сотрудничества(для кого эта ценность)с РЖД увеличилась, то есть чтобы "отгрузили" ещё больше "дэнушек".Ну просто финансовый "кайф" осваивать такой "бюджетик".У многих россиян есть желание прикрепить 2 деревянных колеса, посадить всё руководство РЖД в Локомотив и" пустить под откос"А жить надо по средствам сколько ты на" мерчандайзингил" и сколько продал билетов, на это и живи -это и есть рыночная экономика.Не должна вся страна содержать ФК Локомотив, ну куда смотрит президент на этот "безпредел" в государственном обличии.
Ответить
dok66
1496924903
Есть во всем этом рациональное зерно . По крайней мере честно . Сапсан - это брен , хотя и разработка Сименс для России . И если этот бренд будет востребован за бугром , значит заработает и Сименс , и РЖД , и Локо отобьет свои спонсорские контракты . Это в конце концов не ГАЗ . где просто по-тупому выкачиваются недра России .
Ответить
4agaaa
1496934932
Сколько????? Да за эти деньги можно отстроить полгорода!!! Отдать деньги на пенсии, пособия! Открыть 100 детских домов и приютов, школы, детсады, бесплатные училища технарь и институты!!!!!!! А не в этих 20 уродов вкладывать! Не достоин ни один клуб нашей страны подобного отношения!
Ответить
Главные новости
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
17
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
10
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
25
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Все новости
Все новости
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
1
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
4
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+