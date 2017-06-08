Бюджет «Локомотива» на 2017 год составляет 5,5 миллиардов

Бюджет «Локомотива» на 2017 год равен 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

«5,5 миллиардов рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма – спонсорский пакет РЖД. УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды РЖД, например, «Сапсан». Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД.

Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью.

Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов. Порядка 32,5 миллионов рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост. Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков», – сказал Геркус.

Напомним, что в минувшем сезоне российской Премьер-лиги «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Также московский клуб одержал победу в Кубке России.