«Эспаньол» не устроило предложение «Тоттенхэма» по Лопесу

Голкипер «Тоттенхэма» Пау Лопес вынужден будет вернуться в расположение «Эспаньола», которому принадлежит, сообщает Sport.es. 22-летний футболист провел прошлый сезон в Англии на правах аренды, но не сыграл ни в одном матче Премьер-лиги.

После завершения сезона англичане имели приоритетное право выкупить трансфер игрока, стоимость которого составляла 7 миллионов евро. Но такая сумма не устроила руководителей «Тоттенхэма» – было сделано встречное предложение в 1,5 миллиона, а затем – 2,3.

Испанская сторона ответила отказом. Позже «Эспаньол» официально объявил, что Лопес присоединится к каталонскому клубу.