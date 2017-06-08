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    «Эспаньол» не устроило предложение «Тоттенхэма» по Лопесу

    Голкипер «Тоттенхэма» Пау Лопес вынужден будет вернуться в расположение «Эспаньола», которому принадлежит, сообщает Sport.es. 22-летний футболист провел прошлый сезон в Англии на правах аренды, но не сыграл ни в одном матче Премьер-лиги.

    После завершения сезона англичане имели приоритетное право выкупить трансфер игрока, стоимость которого составляла 7 миллионов евро. Но такая сумма не устроила руководителей «Тоттенхэма» – было сделано встречное предложение в 1,5 миллиона, а затем – 2,3.

    Испанская сторона ответила отказом. Позже «Эспаньол» официально объявил, что Лопес присоединится к каталонскому клубу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      bayern06 8 июня 2017, 12:26

      жадные шпоры

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