Рейнгольд: «Бердыев – тренер, который не попал даже в Лигу Европы. Весь сезон его хвалили. Перехвалили»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что по итогам завершившегося сезона главный тренер «Спартака» Массимо Каррера стал лучшим наставником РФПЛ и превзошел бывшего вице-президента и тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял в турнирной таблице чемпионата России первое место, «Ростов» расположился на шестой позиции.

«Без сомнений – лучший тренер Каррера. Он произвел фурор. Каррера показал с себя с самой лучшей стороны как тактик и стратег. Некорректно сравнивать чемпиона России, который привел к чемпионству команду, жившую без золотых медалей почти 17 лет, и тренера, который не попал даже в Лигу Европы. Это провал «Ростова». Притом, что Бердыева весь сезон хвалили. Перехвалили. Ничего особенно в этом сезоне «Ростов» не показал», – сказал Рейнгольд.