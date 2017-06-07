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  • Рейнгольд: «Бердыев – тренер, который не попал даже в Лигу Европы. Весь сезон его хвалили. Перехвалили»

Рейнгольд: «Бердыев – тренер, который не попал даже в Лигу Европы. Весь сезон его хвалили. Перехвалили»

7 июня 2017, 22:35
43

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что по итогам завершившегося сезона главный тренер «Спартака» Массимо Каррера стал лучшим наставником РФПЛ и превзошел бывшего вице-президента и тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял в турнирной таблице чемпионата России первое место, «Ростов» расположился на шестой позиции.

«Без сомнений – лучший тренер Каррера. Он произвел фурор. Каррера показал с себя с самой лучшей стороны как тактик и стратег. Некорректно сравнивать чемпиона России, который привел к чемпионству команду, жившую без золотых медалей почти 17 лет, и тренера, который не попал даже в Лигу Европы. Это провал «Ростова». Притом, что Бердыева весь сезон хвалили. Перехвалили. Ничего особенно в этом сезоне «Ростов» не показал», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Рейнгольд Валерий
Комментарии (43)
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exreporter
1496864437
При всем уважении к возрасту эксперта, помимо лет должна быть и жизненная мудрость. Каррере, несмотря на отличный сезон, еще многое предстоит "подтвердить". Бердыев же самый стабильный тренер. Он уже давно все доказал. Умно было бы вообще не сравнивать.
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STAFOR13
1496864668
только у Ростова были цели показать Европе, что в России есть футбол, + с крошечными финансами команда, по меркам ведущих лиг пошумела достаточно хорошо, не зря их любой адекватный болельщик любого клуба хвалил, что мужики показали хорошую игру, + очков заработали для того что бы можно было играть 3мя командами в ЛЧ. Так что сомнений нет, Бердыев это "волшебник" футбольный, даже не могу подумать если у него были бы финансы на уровне Барсы, Реала и др больших клубов, какие рекорды он бы бил со своей командой.
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panmon
1496864860
Этому вызовите скорую пожалуйста! Ростов по составу где-то в середине должен болтаться, так что занял место выше ожидаемого и показал отличную игру на втором фронте. Ещё всем кажется понятно что команда была на готова без КББ играть в ЛЕ в следущем году. Т.е заняли место которое сами выбрали - отличный расчёт
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Правдоруб100
1496865552
Ростов - ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ! Всю жизнь в заднице, чуть наружу вылез и орёт, типа, я на вершине!!! А пути то два: либо назад в задницу, либо в выгребную яму сортира!!!!
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абжора
1496866947
Начнется лига чемпионов тогда и будем посмотреть навыки Карреры в Европе.В чемпионате показал себя молодец.Не понимаю что это Рейндгольц на Бердыева такое гонит.Лично я играми Ростова в лч и ле очень доволен.Мужики!!!
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luke-c1
1496868219
Без скамейки запасных играли, да еще и на 2 фронта. И состав сам по себе очень средний. С таким подбором исполнителей не стыдно и на 12 месте идти. А провал- это Зенит.
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raritet
1496870229
Тут уж , извините , невозможно сравнить несравнимое. Бердыев за нашу Родину бросался под танки Баварии, а в это время другой тренер решил, что для удобства и упрощения решения задачи стать чемпионом, нужно слить еврокубковый сезон. Если бы у обеих команд были равноценные условия, тогда и можно было бы говорить об этом.
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Sergh4
1496874585
Ну и дурень же этот Рейнгольд, не ожидал такого заявления от него. То что Ростов с самой весны пробивался в группу Лиги чемпионов и пробился это не в счёт?!!! Ну и дебил же...
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Аид666
1496887073
Ой бред... Пусть Каррера с ресурсами Ростова попробует выйграть Баварию в ЛЧ... Сезон Бердыеву значит особо не был нужен, важны были еврокубки чтоб получить оттуда максимальное кол-во $, чтобы расплатиться с игроками и долгами... но как только на горизонте замаячили цифры - сразу с руководство клуба начали ставить чиновников, для того чтоб бабло попилить... Ставить высокие цели в таком ключе не имеет смысла, поэтому он сейчас в Рубине... Хотя после того как его оттуда поперли и самое важное КАК - большинство бы хрен туда вернулось...
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Mahone
1496893473
Вообще то Ростов одной ногой был в Фнл,играл в Лиге,о чем ростов и не мечтал,как и Рубин,который стал 2 раза чемпионом,он лучший!!!!!!!!
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