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    Рейнгольд: «Бердыев – тренер, который не попал даже в Лигу Европы. Весь сезон его хвалили. Перехвалили»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что по итогам завершившегося сезона главный тренер «Спартака» Массимо Каррера стал лучшим наставником РФПЛ и превзошел бывшего вице-президента и тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

    По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял в турнирной таблице чемпионата России первое место, «Ростов» расположился на шестой позиции.

    «Без сомнений – лучший тренер Каррера. Он произвел фурор. Каррера показал с себя с самой лучшей стороны как тактик и стратег. Некорректно сравнивать чемпиона России, который привел к чемпионству команду, жившую без золотых медалей почти 17 лет, и тренера, который не попал даже в Лигу Европы. Это провал «Ростова». Притом, что Бердыева весь сезон хвалили. Перехвалили. Ничего особенно в этом сезоне «Ростов» не показал», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.06.2017 22:35
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    Комментарии44
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 8 июня 2017, 19:34

      после таких слов пациента Рейнгольда вдвойне хочется чтобы спартак с треском вылетел из ЛЧ,и опозорился в РФПЛ,разумеется под руководством Карреры. И нет,я не ярый ненавистник спартака,или тренерского таланта Карреры. Просто хочется услышать,как после таких результатов,пока еще любимый Каррера, станет в одночасье изгоем и самым отвратительным тренером который привел спартак в бездну,и опустил на дно,по словам все того же пациента Рейнгольда. А именно так наверняка и заявит этот двуличный маразматик

      -1
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 8 июня 2017, 15:23

      ну правильно . Повылетали из всех турниров. Тем более , мне кажется, Бердыев специально в ЛЕ не стал попадать, т к лучше перейти в клуб с нормальным финансированием

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июня 2017, 14:44

      Он обкурылсо !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 июня 2017, 12:45

      Рейнгольд - большая куча грязи. Ой-ой, скольких он еще измажет.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2017, 11:17

      ах-аххаааа-хаааа просто мой день сделал )))
      Он бы еще по успехам в кубке России оценивать тренеров начал )))

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 июня 2017, 10:11

      Какой же он глупенький оказывается этот товарищ Рейнгольд.

      1
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 июня 2017, 09:46

      ну ты и пидар еврейский

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 июня 2017, 08:53

      Маразматик на пенсии

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 8 июня 2017, 08:53

      На внутренней арене фурор произвели, посмотрим что покажут в Европе

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 08:43

      Бердыев обыгрывал Баварию, Барселону, с МЮ в ничью сгонял. А мясо АИКу пролетело. Кто помнит откуда этот АИК?

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