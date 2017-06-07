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    Все футболисты сборной России тренируются в общей группе

    Сборная России провела тренировку в преддверии товарищеского матча против Чили, который состоится в Москве 9 июня. Все футболисты национальной команды тренируются в общей группе.

    Напомним, сегодня тренерский штаб россиян объявит окончательную заявку на грядущий Кубок конфедераций.

    Ранее сборная России обыграла в контрольном матче сборную Венгрии со счетом 3:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 12:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 16:18

      Однажды футбольный тренер вызвал черта и говорит:
      - Исполни мое желание!
      Черт ему отвечает:
      - С удовольствием, только после того, как я его исполню, ты умрешь, а твоя душа достанется мне.
      Тренер согласился и сказал:
      - Я хочу, чтобы сборная России стала чемпионом мира по футболу.

      Нет нужды говорить, что тренер жив до сих пор.

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 7 июня 2017, 16:04

      Спасибо, очень важная информация, пойду друзьям расскажу))

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