Все футболисты сборной России тренируются в общей группе

Сборная России провела тренировку в преддверии товарищеского матча против Чили, который состоится в Москве 9 июня. Все футболисты национальной команды тренируются в общей группе.

Напомним, сегодня тренерский штаб россиян объявит окончательную заявку на грядущий Кубок конфедераций.

Ранее сборная России обыграла в контрольном матче сборную Венгрии со счетом 3:0.