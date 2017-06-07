Все футболисты сборной России тренируются в общей группе

Однажды футбольный тренер вызвал черта и говорит:
- Исполни мое желание!
Черт ему отвечает:
- С удовольствием, только после того, как я его исполню, ты умрешь, а твоя душа достанется мне.
Тренер согласился и сказал:
- Я хочу, чтобы сборная России стала чемпионом мира по футболу.
Нет нужды говорить, что тренер жив до сих пор.
Сборная России провела тренировку в преддверии товарищеского матча против Чили, который состоится в Москве 9 июня. Все футболисты национальной команды тренируются в общей группе.
Напомним, сегодня тренерский штаб россиян объявит окончательную заявку на грядущий Кубок конфедераций.
Ранее сборная России обыграла в контрольном матче сборную Венгрии со счетом 3:0.