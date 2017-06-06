Кверквелия заявил, что ничего не слышал о договоренности «Локомотива» и «Рубина» по поводу его трансфера

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, проведший вторую часть минувшего сезона на правах аренды в «Локомотиве», заявил, что ничего не знает по поводу договоренности казанцев и железнодорожников о его трансфере.

В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 16-ти матчах, завоевав с красно-зелеными Кубок России.

– Нахожусь в сборной Грузии, только от вас услышал эту новость, я не в курсе об этом.

– Вы в «Локомотиве» хотите остаться?

– А вы как думаете?

– Наверное, да. Вы не раз об этом говорили.

– Где меня хотят больше видеть, где будут уважать, там я и буду играть.

– В «Рубине» может смениться главный тренер. Приход Курбана Бердыева может повлиять на ваше решение?

– Официально об изменениях в Казани не говорили.