Кверквелия заявил, что ничего не слышал о договоренности «Локомотива» и «Рубина» по поводу его трансфера

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, проведший вторую часть минувшего сезона на правах аренды в «Локомотиве», заявил, что ничего не знает по поводу договоренности казанцев и железнодорожников о его трансфере.
В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 16-ти матчах, завоевав с красно-зелеными Кубок России.
– Нахожусь в сборной Грузии, только от вас услышал эту новость, я не в курсе об этом.
– Вы в «Локомотиве» хотите остаться?
– А вы как думаете?
– Наверное, да. Вы не раз об этом говорили.
– Где меня хотят больше видеть, где будут уважать, там я и буду играть.
– В «Рубине» может смениться главный тренер. Приход Курбана Бердыева может повлиять на ваше решение?
– Официально об изменениях в Казани не говорили.
Источник: «Спорт-Экспресс»