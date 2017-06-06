Филипп прибыл в Дортмунд для подписания контракта с «Боруссией»

Полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп в следующем сезоне будет играть в составе дортмундской «Боруссии». Футболист прибыл в Дортмунд, чтобы подписать контракт. Известно, что «Боруссия» готова заплатить за 23-летнего футболиста 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Филиппа был заинтересован также «РБ Лейпциг». Действующее соглашение Филиппа с «Фрайбургом» рассчитано до середины 2019 года.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист сыграл 25 матчей в Бундеслиге, забив в них девять голов и отдав две результативные передачи.