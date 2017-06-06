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    Филипп прибыл в Дортмунд для подписания контракта с «Боруссией»

    Полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Филипп в следующем сезоне будет играть в составе дортмундской «Боруссии». Футболист прибыл в Дортмунд, чтобы подписать контракт. Известно, что «Боруссия» готова заплатить за 23-летнего футболиста 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в услугах Филиппа был заинтересован также «РБ Лейпциг». Действующее соглашение Филиппа с «Фрайбургом» рассчитано до середины 2019 года.

    В прошедшем сезоне 23-летний футболист сыграл 25 матчей в Бундеслиге, забив в них девять голов и отдав две результативные передачи.

    Источник: Bild

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    06.06.2017 08:34
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