Бубнов: «Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трансферной политике «Зенита» в предстоящим летом. Напомним, питерский клуб сегодня объявил о переходе защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

«Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке. Сарсания в свое время участвовал в трансферных сделках «Зенита», когда команда выигрывала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Сейчас у них на комплектование команды меньше времени, но пока не поздно, на российском трансферном рынке им нужно подобрать игроков», – сказал Бубнов.