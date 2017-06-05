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  • Бубнов: «Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке»

Бубнов: «Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке»

5 июня 2017, 22:44
24

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трансферной политике «Зенита» в предстоящим летом. Напомним, питерский клуб сегодня объявил о переходе защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

«Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке. Сарсания в свое время участвовал в трансферных сделках «Зенита», когда команда выигрывала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Сейчас у них на комплектование команды меньше времени, но пока не поздно, на российском трансферном рынке им нужно подобрать игроков», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин Бубнов Александр
Комментарии (24)
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Zubo
1496692562
Топовый клуб , селекционная политика, ничего противозаконного, если человек хочет играть за Зенит , он должен иметь на это право
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Freyk
1496692642
Вот он, главный минус лимита. Так как команды вынуждены выпускать 5 россиян на поле, а игроков нужного уровня нет, они начинают скупать всех хоть чуть-чуть талантливых футболистов в надежде, что хоть один из них заиграет. «Зенит» тот же купил Могилевца, Новосельцева, Цаллагова, Юсупова, а играет на уровне лишь один Лунев. У остальных же испорчена карьера, за что они должны сказать спасибо Мутко.
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raritet
1496693006
Предполагаю, что многим не понравиться мое мнение, но это просто бизнес. Когда есть деньги и есть возможность купить игрока дешево, почему этого не сделать , через год-два все равно можно будет заработать практически на любом игроке.
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RedWhiteFans2
1496695147
Адекватная замена Данни. А вместо Кришито , Шишкина возьмите, чудаки, и вы покойники. А потом назовите все это безобразие-- уникальной трансферной политикой. Такое ощущение, что в Зените кроты работают.
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NEMETSRUS
1496697382
Одним словом бомжи :-)
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vovan55
1496700549
нм себе, ни другим, засадят на скамейку или в аренду во 2-ю лигу отдадут...
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Дядя Серёжа
1496715348
Ну так это бомжи, ну?
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Диктор
1496720855
Надеюсь ни один адекватный спартаковец к ним не перейдет,про гнилого Дзюбу я молчу нелюди не в счет.
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Путник 13
1496725320
Балласт в аренду ..Джорджевич, Юсупов, Новосельцев , Эрнани, Рязанцев..Кержаков на пенсию..
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Каратель помойников
1496740159
Бубнов: «Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке,РЕАЛЬНЫЕ БОМЖИ-ТЕ ТОЖЕ ВСЁ ПОДБИРАЮТ»
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