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    Бубнов: «Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трансферной политике «Зенита» в предстоящим летом. Напомним, питерский клуб сегодня объявил о переходе защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

    «Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке. Сарсания в свое время участвовал в трансферных сделках «Зенита», когда команда выигрывала Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Сейчас у них на комплектование команды меньше времени, но пока не поздно, на российском трансферном рынке им нужно подобрать игроков», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    05.06.2017 22:44
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 6 июня 2017, 12:09

      Бубнов: «Обратите внимание, что «Зенит» подбирает все на российском рынке,РЕАЛЬНЫЕ БОМЖИ-ТЕ ТОЖЕ ВСЁ ПОДБИРАЮТ»

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 6 июня 2017, 08:02

      Балласт в аренду ..Джорджевич, Юсупов, Новосельцев , Эрнани, Рязанцев..Кержаков на пенсию..

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 06:47

      Надеюсь ни один адекватный спартаковец к ним не перейдет,про гнилого Дзюбу я молчу нелюди не в счет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      somn > Диктор 6 июня 2017, 07:15

      Адекватных спартачей не бывает, все свиньи.

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 05:15

      Ну так это бомжи, ну?

      3
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      Рейтинг: +563

      tank219 6 июня 2017, 05:02

      Задача вывести Зенит-2 в еврокубки. Регламент переделают

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > tank219 6 июня 2017, 10:45

      А Тосно - это что?

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 > Дядя Серёжа 6 июня 2017, 16:00

      Тосно - хромая утка типа Анжи, Арсенала или Оренбурга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 июня 2017, 04:44

      Цель - перепродажи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 04:31

      На скамейку собирают

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 июня 2017, 01:26

      собирают своих обратно

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      Рейтинг: +840

      vovan55 6 июня 2017, 01:09

      нм себе, ни другим, засадят на скамейку или в аренду во 2-ю лигу отдадут...

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      Рейтинг: +24996

      bset 6 июня 2017, 00:20

      Поэтому и нет развития в российском футболе. Потому что игроки в основном внутри чемпионата перемещаются. А нового ничего привнести не могут. Либо игроков из-за рубежа, которые расти приехали, а не отбывать номер. Либо своих воспитанников.

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