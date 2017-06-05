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    Сарсания: «Зенит» не может себе позволить купить игрока за 70 миллионов»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб в данный момент не может позволить себе тратить слишком большие суммы на приобретение одного игрока.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти, сумма отступных за которого равна 100 миллионам евро.

    «Слухов вокруг трансферов «Зенита» очень много. Пишут по Белотти, Джеко. И, конечно, такие игроки интересны. Но невозможно покупать такого игрока сейчас для «Зенита». «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» это возможно. Но в «Зенит» сейчас невозможно покупать игрока за 70 миллионов евро», – сказал Сарсания.

    Источник: Р-Спорт

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    05.06.2017 15:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +563

      tank219 6 июня 2017, 05:22

      Ну, какая-то агрессивная трансферная политика не агрессивная. Эдак вы спартачей под лавку не загоните

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      kanaev9 5 июня 2017, 19:54

      А на хрена было звиздеть про крутые приобретения! Где бабло за Халка и Витселя?Мудаки!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 5 июня 2017, 19:02

      Зато двух по 45 в принципе, не критично)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 5 июня 2017, 18:07

      Зенит хочет,,,,а что государство и дальше готово в Зенит вбухивать немеренно госденег,если так то это печально

      1
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      ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ > slavutiq70 5 июня 2017, 18:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      газпром частная компания

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > СОКОЛ САРАТОВ 5 июня 2017, 18:48

      Ха-ха.

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > СОКОЛ САРАТОВ 5 июня 2017, 20:27

      Чтоооооо???

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > СОКОЛ САРАТОВ 5 июня 2017, 20:28

      ...газпром частная компания...
      Диагноз брат:
      У тебя наркомания.

      1
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      ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > СОКОЛ САРАТОВ 5 июня 2017, 20:41

      Газпром госкомпания,,,,если не знаеш погугли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 июня 2017, 17:41

      Это с каких это пор? ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Tostao 5 июня 2017, 17:50

      "Чем доллар по отношению к рублю выше-тем нам лучше" В В Путин.
      Вот с этих самых пор.

      -1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 июня 2017, 17:12

      А за 60 -может))

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 июня 2017, 16:44

      газ подешевел, хохлы воруют, штрафами грозят...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 16:42

      Скупайте старье за 50, типа Снайдера.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 16:17

      Та ладно ! Не удивлюсь . если к концу трансферного окна в зене появиться кто-нибудь за 100 лямов !

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      Рейтинг: +581

      Чеба > dok66 5 июня 2017, 16:21

      Откуда такая уверенность?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Чеба 5 июня 2017, 16:36

      По-моему я сказал - не удивлюсь .

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба > dok66 5 июня 2017, 16:52

      Почему не удивитесь? Думаете столько потратят, а не разворуют?

      3
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      Рейтинг: +70

      sammi91 > Чеба 5 июня 2017, 17:34

      выделят 100,разворуют 75,итого на трансферы 25)

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 июня 2017, 16:08

      сасания

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