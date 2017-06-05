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  • Сарсания: «Зенит» не может себе позволить купить игрока за 70 миллионов»

Сарсания: «Зенит» не может себе позволить купить игрока за 70 миллионов»

5 июня 2017, 15:55
32

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб в данный момент не может позволить себе тратить слишком большие суммы на приобретение одного игрока.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти, сумма отступных за которого равна 100 миллионам евро.

«Слухов вокруг трансферов «Зенита» очень много. Пишут по Белотти, Джеко. И, конечно, такие игроки интересны. Но невозможно покупать такого игрока сейчас для «Зенита». «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» это возможно. Но в «Зенит» сейчас невозможно покупать игрока за 70 миллионов евро», – сказал Сарсания.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (32)
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piligrim1986
1496668131
сасания
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dok66
1496668661
Та ладно ! Не удивлюсь . если к концу трансферного окна в зене появиться кто-нибудь за 100 лямов !
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paracetamol
1496670155
Скупайте старье за 50, типа Снайдера.
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пряник929
1496670287
газ подешевел, хохлы воруют, штрафами грозят...
Ответить
Alex3920486
1496671956
А за 60 -может))
Ответить
Tostao
1496673691
Это с каких это пор? ))
Ответить
slavа0508
1496675230
Зенит хочет,,,,а что государство и дальше готово в Зенит вбухивать немеренно госденег,если так то это печально
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dddolphin
1496678565
Зато двух по 45 в принципе, не критично)
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kanaev9
1496681685
А на хрена было звиздеть про крутые приобретения! Где бабло за Халка и Витселя?Мудаки!!!
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tank219
1496715759
Ну, какая-то агрессивная трансферная политика не агрессивная. Эдак вы спартачей под лавку не загоните
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