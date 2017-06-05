Сарсания: «Зенит» не может себе позволить купить игрока за 70 миллионов»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб в данный момент не может позволить себе тратить слишком большие суммы на приобретение одного игрока.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые заинтересованы в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти, сумма отступных за которого равна 100 миллионам евро.

«Слухов вокруг трансферов «Зенита» очень много. Пишут по Белотти, Джеко. И, конечно, такие игроки интересны. Но невозможно покупать такого игрока сейчас для «Зенита». «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» это возможно. Но в «Зенит» сейчас невозможно покупать игрока за 70 миллионов евро», – сказал Сарсания.