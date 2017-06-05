Сарсания: «Зениту» нужны сильнейшие российские игроки и очень сильные иностранные футболисты»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о принципах летней трансферной кампании петербуржцев. Также он заявил, что сине-бело-голубые уже ищут замену покинувшему команду полузащитнику Данни.

– Кто заменит Данни?

– Мы думаем об этом.

– Сколько кандидатов рассматривается сейчас на освободившуюся позицию?

– Задача такая: мы должны сделать сильный европейский клуб. Принцип комплектации следующий: нужны самые сильные российские игроки, которых только мы можем получить, и очень сильные иностранные футболисты. Иностранцев, которые на своих позициях не сильнее россиян, мы рассматривать не будем. Что касается количества, достаточное количество игроков еще будет, но самое важное – их качество. Поэтому мы, конечно, ищем замену, непосредственно слева на бровку.

– У Манчини наверняка есть свои кандидаты на эту позицию.

– Конечно.

– Этот вопрос будет решен до начала сборов?

– Я не думаю, что со всеми игроками удастся договориться до сборов. Вполне вероятно, что это случится позже. Но кого-то, естественно, мы постараемся приобрести до сборов. С другой стороны, это должны быть взвешенные решения, потому что у тех игроков, которых мы хотели бы видеть в команде, цена немаленькая.

– Какие пожелания высказывал Манчини по укреплению других позиций?

– Определенные пожелания он высказывал, просто я не буду всего раскрывать, потому что это неправильно по отношению к тем футболистам, которые находятся в команде. К тому же он хочет посмотреть некоторых игроков на сборах, поэтому я не буду говорить о том, какие позиции планируем укрепить. Могу сказать только то, что мы ведем очень объемную работу. Причем в цейтноте.