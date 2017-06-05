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  • Сарсания: «Зениту» нужны сильнейшие российские игроки и очень сильные иностранные футболисты»

Сарсания: «Зениту» нужны сильнейшие российские игроки и очень сильные иностранные футболисты»

5 июня 2017, 15:15
27

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о принципах летней трансферной кампании петербуржцев. Также он заявил, что сине-бело-голубые уже ищут замену покинувшему команду полузащитнику Данни.

– Кто заменит Данни?

– Мы думаем об этом.

– Сколько кандидатов рассматривается сейчас на освободившуюся позицию?

– Задача такая: мы должны сделать сильный европейский клуб. Принцип комплектации следующий: нужны самые сильные российские игроки, которых только мы можем получить, и очень сильные иностранные футболисты. Иностранцев, которые на своих позициях не сильнее россиян, мы рассматривать не будем. Что касается количества, достаточное количество игроков еще будет, но самое важное – их качество. Поэтому мы, конечно, ищем замену, непосредственно слева на бровку.

– У Манчини наверняка есть свои кандидаты на эту позицию.

– Конечно.

– Этот вопрос будет решен до начала сборов?

– Я не думаю, что со всеми игроками удастся договориться до сборов. Вполне вероятно, что это случится позже. Но кого-то, естественно, мы постараемся приобрести до сборов. С другой стороны, это должны быть взвешенные решения, потому что у тех игроков, которых мы хотели бы видеть в команде, цена немаленькая.

– Какие пожелания высказывал Манчини по укреплению других позиций?

– Определенные пожелания он высказывал, просто я не буду всего раскрывать, потому что это неправильно по отношению к тем футболистам, которые находятся в команде. К тому же он хочет посмотреть некоторых игроков на сборах, поэтому я не буду говорить о том, какие позиции планируем укрепить. Могу сказать только то, что мы ведем очень объемную работу. Причем в цейтноте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (27)
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Жентус
1496665046
То есть с Данни продлевать контракт не нужно, ибо старый... А Набоа нормально, можно брать? Прям молодняк... Данни сильнее, мог еще года 2 поиграть.
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Aleksandr_1986_Spb_
1496665401
Нобоа и Канунников это конечно же самые сильные российские и сильные европейские игроки...
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Mahone
1496665470
Глупости какие,Данни на порядок сильнее всех,кто есть и будет,травмы мешают,не верю я в то что Манчини сможет что то в первый год
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семёнычев
1496665912
Наконец-то мои слова подтверждает руководство Зенита, что основной принцип- ИЗЪЯТЬ ВСЁ ЛУЧШЕЕ У СОПЕРНИКОВ!!!! СВОЛОЧНАЯ ПОЛИТИКА!!!
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hevbn 28
1496665990
Вроде бы в Зенит пришли новые люди ,а замашки у них старые.Хочется спросить, а чем отличается состав Зенита который есть , он собирался по тем же принципам , брали лучших игроков страны которых могли ,покупали дорогих легионеров которые могли поехать к нам , но этот Зенит так особенно ничего и не выиграл, не говоря даже о том ,что он был очень далек от успеха в Еврокубках.
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turist82
1496666354
Траоре пусть купят! Эк он в ЦСКА то феерил )))
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Рулон Обоев
1496667712
Сарсания: «Зениту» нужны агрономы, чтобы застелить газон и молдаване, чтоб залатать крышу».
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Казак88
1496671065
Скупить всех и разгромить СКА ХБ - мечты сбудутся!
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subbotaspartak
1496672070
Сильнейшие Канунников и Набоа? Как то пока нибуа.
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Дядя Серёжа
1496735997
Прям какая то новая формула победителей. Надо идею в Барсу продать: Лучшие русские и несколько иностранцев.
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