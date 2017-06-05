Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Зениту» нужны сильнейшие российские игроки и очень сильные иностранные футболисты»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о принципах летней трансферной кампании петербуржцев. Также он заявил, что сине-бело-голубые уже ищут замену покинувшему команду полузащитнику Данни.

    – Кто заменит Данни?

    – Мы думаем об этом.

    – Сколько кандидатов рассматривается сейчас на освободившуюся позицию?

    – Задача такая: мы должны сделать сильный европейский клуб. Принцип комплектации следующий: нужны самые сильные российские игроки, которых только мы можем получить, и очень сильные иностранные футболисты. Иностранцев, которые на своих позициях не сильнее россиян, мы рассматривать не будем. Что касается количества, достаточное количество игроков еще будет, но самое важное – их качество. Поэтому мы, конечно, ищем замену, непосредственно слева на бровку.

    – У Манчини наверняка есть свои кандидаты на эту позицию.

    – Конечно.

    – Этот вопрос будет решен до начала сборов?

    – Я не думаю, что со всеми игроками удастся договориться до сборов. Вполне вероятно, что это случится позже. Но кого-то, естественно, мы постараемся приобрести до сборов. С другой стороны, это должны быть взвешенные решения, потому что у тех игроков, которых мы хотели бы видеть в команде, цена немаленькая.

    – Какие пожелания высказывал Манчини по укреплению других позиций?

    – Определенные пожелания он высказывал, просто я не буду всего раскрывать, потому что это неправильно по отношению к тем футболистам, которые находятся в команде. К тому же он хочет посмотреть некоторых игроков на сборах, поэтому я не буду говорить о том, какие позиции планируем укрепить. Могу сказать только то, что мы ведем очень объемную работу. Причем в цейтноте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2017 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 10:59

      Прям какая то новая формула победителей. Надо идею в Барсу продать:
      Лучшие русские и несколько иностранцев.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 6 июня 2017, 00:13

      "Принцип комплектации следующий: нужны самые сильные российские игроки, которых только мы можем получить, и очень сильные иностранные футболисты".
      Ну голова! Луческу этого не знал - вот и погорел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 5 июня 2017, 20:25

      Скромнее надо быть. Помню и уважаю Зенит времён Желудкова, а нынешний сброд толстосумов и не команда даже. Самомнения и амбиций пруд-пруди, а добиваться цели пытаются только длинной деньгой, скупая всё на своём пути. Боже упаси, чтоб Спартак стал похожим на этих...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 5 июня 2017, 19:40

      Просрали лучшего игрока команды, а теперь думают. )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июня 2017, 17:57

      Данни жалко. Хороший,добросовестный мастер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 5 июня 2017, 17:55

      А платить за всё это кто будет? И кто решил, что клуб с ужаснейшей репутацией в России и в мире должен иметь таких игроков и огромный бюджет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:14

      Сильнейшие Канунников и Набоа?
      Как то пока нибуа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 5 июня 2017, 16:57

      Скупить всех и разгромить СКА ХБ - мечты сбудутся!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 5 июня 2017, 16:52

      Кого он имеет виду сильнейшие Россииские игроки ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 16:15

      Сначала уволить , а потом искать ? И это менеджемент ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11