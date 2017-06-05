Сарсания заявил, что на уходе Данни настоял новый тренерский штаб «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что хавбек Данни покинул петербургский клуб по инициативе нового тренерского штаба во главе с Роберто Манчини. Сине-бело-голубые не стали продлевать с 33-летним футболистом истекшее в конце мая соглашение.

«Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно.

От имени руководства клуба я бы хотел поблагодарить Данни за все, что он сделал для «Зенита», и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Я имел прямое отношение к подписанию контракта Данни с «Зенитом» в 2008 году, и уже спустя несколько дней после перехода он своей прекрасной игрой принес клубу победу в Суперкубке УЕФА. Затем он выиграл с «Зенитом» практически все, что только возможно в России. Данни – пример того, какие легионеры должны выступать в чемпионате России.

Я знаю, что у него есть предложения от ряда клубов. Не думаю, что он продолжит карьеру в России.

Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем», – сказал Сарсания.

Данни защищал цвета «Зенита» с июля 2008 года. Всего в его активе 251 матч и 68 голов в составе питерцев. В минувшем сезоне португалец выходил на поле 14 раз, забив четыре мяча и один раз ассистировав партнеру.