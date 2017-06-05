Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания заявил, что на уходе Данни настоял новый тренерский штаб «Зенита»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что хавбек Данни покинул петербургский клуб по инициативе нового тренерского штаба во главе с Роберто Манчини. Сине-бело-голубые не стали продлевать с 33-летним футболистом истекшее в конце мая соглашение.

    «Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно.

    От имени руководства клуба я бы хотел поблагодарить Данни за все, что он сделал для «Зенита», и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Я имел прямое отношение к подписанию контракта Данни с «Зенитом» в 2008 году, и уже спустя несколько дней после перехода он своей прекрасной игрой принес клубу победу в Суперкубке УЕФА. Затем он выиграл с «Зенитом» практически все, что только возможно в России. Данни – пример того, какие легионеры должны выступать в чемпионате России.

    Я знаю, что у него есть предложения от ряда клубов. Не думаю, что он продолжит карьеру в России.

    Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем», – сказал Сарсания.

    Данни защищал цвета «Зенита» с июля 2008 года. Всего в его активе 251 матч и 68 голов в составе питерцев. В минувшем сезоне португалец выходил на поле 14 раз, забив четыре мяча и один раз ассистировав партнеру.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2017 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 11:04

      Чтоб ты Даня попал в клуб, который будет иметь возможность Зениту забить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 июня 2017, 19:39

      Дании все сделал для клуба, А клуб так с ним обошелся, еще раз удостоверился что там нет команды и семьи, а только мешки, мешки денег которые руководят клубом!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > Челнинец 5 июня 2017, 23:36

      Есть команда и семья, ещё кака, просто пришел новый тренерский состав и так решил. Да это неправильно и я это не поддерживаю.



      Жаль Данни, он заслужил большего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 5 июня 2017, 18:09

      Дани отдал лучшие свои годы Зениту,,,и принёс много пользы Питеру,,,,,и заслужил если и ухода то почётного,,,а не так

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:43

      Питер, даже мне Данни жаль.
      Печаль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 июня 2017, 16:18

      пример служению футболу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 16:02

      С приходом румына ушли Халк и Витсель . С приходом итальянца - Данни ! Однако - тенденция !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 июня 2017, 15:42

      Китайцы знают? Думаю они были бы не прочь хапнуть Данни.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > Den Bull 5 июня 2017, 16:00

      Думаю , он не затеряется на просторах нашего маленького шарика ! А может и в России останется .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 июня 2017, 15:41

      да Данни это пример того как нужно играть так сказать по полной отрабатывает свой хлеб с икоркой )) по больше нам таких игроков и легов и наших тогда и лига будет и интереснее и выше качеством

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 5 июня 2017, 15:31

      Конечно, у Манчини свой взгляд на эту позицию. Но все-таки. как-бы не ругали Данни многие критики его игры,нельзя отнять у него самозабвенного стремления играть, а не просто получать бабло. Один из немногих людей в команде, которого можно было бы оставить еще на год. По крайней мере такого плана русскоязычных игроков у Зенита нет. Дай Бог тебе Данни здоровья и удачи .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 июня 2017, 15:11

      Согласен с Сарсанией , что Мигель ,это образец легионера в России и не только в России, к нему никогда не было претензий в профессионализме ни в Динамо, ни в Зените ,чтобы не происходило в команде он всегда показывал свой высокий уровень.Я думаю ,что Данни уважают все в нашем футболе не зависимо за кого они болеют (я имею в виду адекватных людей).Просто пришло время расстаться Зениту с этим игроком.Желаю ему удачи , где бы он не продолжил свою карьеру.Только вот интересно смогут ли Манчини и иже с ним найти адекватную замену Данни ?

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11