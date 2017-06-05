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  • Сарсания заявил, что на уходе Данни настоял новый тренерский штаб «Зенита»

Сарсания заявил, что на уходе Данни настоял новый тренерский штаб «Зенита»

5 июня 2017, 13:49
36

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что хавбек Данни покинул петербургский клуб по инициативе нового тренерского штаба во главе с Роберто Манчини. Сине-бело-голубые не стали продлевать с 33-летним футболистом истекшее в конце мая соглашение.

«Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно.

От имени руководства клуба я бы хотел поблагодарить Данни за все, что он сделал для «Зенита», и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Я имел прямое отношение к подписанию контракта Данни с «Зенитом» в 2008 году, и уже спустя несколько дней после перехода он своей прекрасной игрой принес клубу победу в Суперкубке УЕФА. Затем он выиграл с «Зенитом» практически все, что только возможно в России. Данни – пример того, какие легионеры должны выступать в чемпионате России.

Я знаю, что у него есть предложения от ряда клубов. Не думаю, что он продолжит карьеру в России.

Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем», – сказал Сарсания.

Данни защищал цвета «Зенита» с июля 2008 года. Всего в его активе 251 матч и 68 голов в составе питерцев. В минувшем сезоне португалец выходил на поле 14 раз, забив четыре мяча и один раз ассистировав партнеру.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Сарсания Константин Манчини Роберто
Комментарии (36)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1496659926
Не хорошо вы поступили со своим капитаном.
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Mr Rikko
1496660241
Хотелось много написать... Но не буду. Ибо эмоции, и кроме матов нужных слов не нахожу. Меня трясёт от злости за такую политику... Спасибо тебе, Мигель, за эти годы... А этим дуракам еще аукнется...
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leonard1984
1496660498
Хороший игрок, удачи по жизни!
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ZENIT-59
1496660634
Новый тренерский штаб Зенита не подумал отом,что Дани сплачивл команду, с появлением его на поле игроки начинали лучше понимать друг друга.Когда играл Дани Зенит показывал более зрелищную игру. А кто думает о детях нашего капитана?Ведь его сыновья успешно играли в детской команде клуба! Одним словом, можно было бы что-то придумать, чтобы оставить Дани в Питере!
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policepnz
1496660954
нах они вообще приперлись? Кокошу бы пнули!
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RedGreenHooligan
1496661075
Данни один из немногих, кого реально уважаю из бомжатника.... они один из немногих с кого надо брать пример, как на поле так и вне его! когда то за него заплатили 30 млн и он эти деньги отработал по полной!
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kanaev9
1496662861
Козлы!Могли бы предложить 1+1 он думаю пару лет спокойно отыграет!И пользы от него больше чем от многих молодых!
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hevbn 28
1496664671
Согласен с Сарсанией , что Мигель ,это образец легионера в России и не только в России, к нему никогда не было претензий в профессионализме ни в Динамо, ни в Зените ,чтобы не происходило в команде он всегда показывал свой высокий уровень.Я думаю ,что Данни уважают все в нашем футболе не зависимо за кого они болеют (я имею в виду адекватных людей).Просто пришло время расстаться Зениту с этим игроком.Желаю ему удачи , где бы он не продолжил свою карьеру.Только вот интересно смогут ли Манчини и иже с ним найти адекватную замену Данни ?
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raritet
1496665882
Конечно, у Манчини свой взгляд на эту позицию. Но все-таки. как-бы не ругали Данни многие критики его игры,нельзя отнять у него самозабвенного стремления играть, а не просто получать бабло. Один из немногих людей в команде, которого можно было бы оставить еще на год. По крайней мере такого плана русскоязычных игроков у Зенита нет. Дай Бог тебе Данни здоровья и удачи .
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slavа0508
1496675380
Дани отдал лучшие свои годы Зениту,,,и принёс много пользы Питеру,,,,,и заслужил если и ухода то почётного,,,а не так
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