Окслэд-Чэмберлен будет получать в «Арсенале» более 100 тысяч в неделю

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен может остаться в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ливерпуль».

Известно, что представители футболиста и «канониров» сели за стол переговоров по новому контракту. Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2018 года. Согласно новому предложению, Окслэд-Чэмберлен будет получать более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Других подробностей о переговорах пока не сообщается.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист сыграл в 45 матчах за «Арсенал», забив шесть голов и отдав 11 результативных передач.