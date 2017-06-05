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    Окслэд-Чэмберлен будет получать в «Арсенале» более 100 тысяч в неделю

    Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен может остаться в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ливерпуль».

    Известно, что представители футболиста и «канониров» сели за стол переговоров по новому контракту. Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2018 года. Согласно новому предложению, Окслэд-Чэмберлен будет получать более 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Других подробностей о переговорах пока не сообщается.

    В прошедшем сезоне 23-летний футболист сыграл в 45 матчах за «Арсенал», забив шесть голов и отдав 11 результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.06.2017 10:31
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