Окслэд-Чэмберлен намерен покинуть «Арсенал» ради «Ливерпуля»

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен принял решение покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что 23-летний форвард намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле».

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп пообещал англичанину, что даст ему возможность выступать на любимой позиции в центре полузащиты.

Напомним, что контракт Окслэда-Чэмберлена с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.