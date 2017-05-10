Окслэд-Чэмберлен намерен покинуть «Арсенал» ради «Ливерпуля»

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Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен принял решение покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Сообщается, что 23-летний форвард намерен продолжить карьеру в «Ливерпуле».
По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп пообещал англичанину, что даст ему возможность выступать на любимой позиции в центре полузащиты.
Напомним, что контракт Окслэда-Чэмберлена с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.