«Барселона» готова предложить Рафинье новый контракт

В трансферные планы «Барселоны» не водит продажа полузащитника Рафиньи Алькантары. Руководство каталонского клуба готово предложить своему игроку новый контракт. Ранее сообщалось, что этим летом бразилец покинет «Барсу», но все изменилось с приходом Эрнесто Вальверде на пост главного тренера – он рассчитывает на 24-летнего футболиста в будущем сезоне.

Известно, что «Барселона» хотела выручить от продажи Рафиньи 30 миллионов евро. В его услугах были заинтересованы «Ювентус», «Рома» и «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне футболист сыграл 18 матчей в испанской Примере, забив шесть голов.