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    «Барселона» готова предложить Рафинье новый контракт

    В трансферные планы «Барселоны» не водит продажа полузащитника Рафиньи Алькантары. Руководство каталонского клуба готово предложить своему игроку новый контракт. Ранее сообщалось, что этим летом бразилец покинет «Барсу», но все изменилось с приходом Эрнесто Вальверде на пост главного тренера – он рассчитывает на 24-летнего футболиста в будущем сезоне.

    Известно, что «Барселона» хотела выручить от продажи Рафиньи 30 миллионов евро. В его услугах были заинтересованы «Ювентус», «Рома» и «Ливерпуль».

    В прошедшем сезоне футболист сыграл 18 матчей в испанской Примере, забив шесть голов.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    05.06.2017 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 июня 2017, 20:23

      правильный ход, он быстрый, никак нельзя продавать его!

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