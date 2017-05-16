«Ювентус» может приобрести Рафинью за 25 миллионов

«Ювентус» нацелился на приобретение правого полузащитника «Барселоны» Рафиньи. «Бьянконери» готовят трансферное предложение в размере 25 миллионов евро.

24-летний игрок не исключает смену клубной прописки, так как хочет получать как можно больше игрового времени в преддверии чемпионата мира-2018

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 28-ми матчах, отметившись семью голами и пятью результативными передачами. Его действующий контракт с каталонцами рассчитан до июня 2020 года.