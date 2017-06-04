Дмитрий Комбаров: «Если отменить лимит на легионеров, у нас будет огромный приток иностранцев не самого лучшего качества»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что отмена лимита на легионеров в РФПЛ может привести к большому притоку иностранных футболистов не самого высокого качества.

Отметим, что на данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5».

– Почему никто из наших игроков не рвется в зарубежные чемпионаты? У нас перевелись таланты?

– Они есть. Просто им тяжелее сейчас раскрыться. Меньше доверия, игрового времени. Плюс менталитет. Молодежь сейчас совсем другая. Раньше мы ходили на ветеранов. Смотрели на них, чему-то учились, спрашивали советы. Даже если они были неправы, мы прислушивались, анализировали. Когда мы с братом начинали играть в «Динамо», Диме Хохлову было 28-29, Семшову столько же, был Колодин, Овчинников. Мы спрашивали у них о некоторых вещах, они подсказывали. А сейчас эти советы никому не нужны. Бесполезно кому-то что-то рассказывать. Сейчас молодежь думает, что она и сама прекрасно все знает.

– Может всему виной – лимит на легионеров?

– И в этом проблема тоже есть. Но, думаю, если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодежь играет, чем точно такие же легионеры. На моей памяти было много примеров, когда приезжает иностранец, получает 15-20 тысяч долларов в месяц, и все. Он заканчивает играть. Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится.