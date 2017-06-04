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  • Дмитрий Комбаров: «Если отменить лимит на легионеров, у нас будет огромный приток иностранцев не самого лучшего качества»

Дмитрий Комбаров: «Если отменить лимит на легионеров, у нас будет огромный приток иностранцев не самого лучшего качества»

4 июня 2017, 20:01
43

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что отмена лимита на легионеров в РФПЛ может привести к большому притоку иностранных футболистов не самого высокого качества.

Отметим, что на данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5».

– Почему никто из наших игроков не рвется в зарубежные чемпионаты? У нас перевелись таланты?

– Они есть. Просто им тяжелее сейчас раскрыться. Меньше доверия, игрового времени. Плюс менталитет. Молодежь сейчас совсем другая. Раньше мы ходили на ветеранов. Смотрели на них, чему-то учились, спрашивали советы. Даже если они были неправы, мы прислушивались, анализировали. Когда мы с братом начинали играть в «Динамо», Диме Хохлову было 28-29, Семшову столько же, был Колодин, Овчинников. Мы спрашивали у них о некоторых вещах, они подсказывали. А сейчас эти советы никому не нужны. Бесполезно кому-то что-то рассказывать. Сейчас молодежь думает, что она и сама прекрасно все знает.

– Может всему виной – лимит на легионеров?

– И в этом проблема тоже есть. Но, думаю, если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодежь играет, чем точно такие же легионеры. На моей памяти было много примеров, когда приезжает иностранец, получает 15-20 тысяч долларов в месяц, и все. Он заканчивает играть. Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (43)
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Zubo
1496596688
Почему такой вывод, почему он будет ???? Если и будет волна то она спадёт, они будут конкурировать с игроками более высокого качества отечественными или нет, не важно. Если средний клуб, например купит легионеров низкого качества, то нашим футболистам их будет легче вытеснить, труднее будет конкурировать с дорогими , но только поначалу, иммено это заставит их быть конкурентно способными
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daunis
1496596938
Ну это можно перетерпеть, зато наши "не самого лучшего качества" не будут получать как в топ лигах.
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Lenin26
1496597025
Отбор в команду должен идти по спортивному принципу а не по паспорту,вы себя звёздами возомнили и получаете миллионы,отмени лимит и ваша зарплата упадет раз в 5-6,вот тогда может вы начнёте жопу рвать чтобы в основу попасть вытесняя тех же иностранцев,ведь по сути тренеру плевать кто ты русский или англичанин,главное чтобы хорошо играл.
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RdAMR10
1496598676
ахахах, очко вжим вжим, боится геморой на лавке заработать когда на его место получше, да и поумнее игрока взьмут
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xakep01
1496598706
А благодаря лимиту играют россияне не лучшего качества, такие как комбаровы, кокорин, Кутепов и ещё много других, а также благодаря лимиту получают сумасшедшие деньги ни за что.
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turist82
1496598778
Димон дело говорит. Воспитать игрока со спортивной школы - стоит немалых денег. А взять негра с Ямайки - в разы дешевле. Потому дешёвые негры заполонят чемпионат наш, тупо потому что дешевле и быстрее обходятся
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кошмарик
1496598838
благодаря лимиту , такие как Комбаров играют и получают халявное бабло..
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алекс88
1496599034
Все русские ссут что от денежной кормушки их сдвинут...и в лучшем случае в фнл будут играть и получать в 100 раз меньше...а они же уже привыкли тачки по миллионам покупать..дома...отдыхать на широкую ногу...а так только золотое кольцо будет доступно
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Shaitan.
1496599274
Только благодаря лимиту такие как ты и играют.
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belarus-gomel
1496600425
если отменить лимит на легионеров, то российские футболисты будут получать столько - сколько ЗАСЛУЖИВАЮТ!!!! без доплаты за гражданство!!! и играть будут скорее всего лучше!!!
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