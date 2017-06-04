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    Дмитрий Комбаров: «Если отменить лимит на легионеров, у нас будет огромный приток иностранцев не самого лучшего качества»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что отмена лимита на легионеров в РФПЛ может привести к большому притоку иностранных футболистов не самого высокого качества.

    Отметим, что на данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5».

    – Почему никто из наших игроков не рвется в зарубежные чемпионаты? У нас перевелись таланты?

    – Они есть. Просто им тяжелее сейчас раскрыться. Меньше доверия, игрового времени. Плюс менталитет. Молодежь сейчас совсем другая. Раньше мы ходили на ветеранов. Смотрели на них, чему-то учились, спрашивали советы. Даже если они были неправы, мы прислушивались, анализировали. Когда мы с братом начинали играть в «Динамо», Диме Хохлову было 28-29, Семшову столько же, был Колодин, Овчинников. Мы спрашивали у них о некоторых вещах, они подсказывали. А сейчас эти советы никому не нужны. Бесполезно кому-то что-то рассказывать. Сейчас молодежь думает, что она и сама прекрасно все знает.

    – Может всему виной – лимит на легионеров?

    – И в этом проблема тоже есть. Но, думаю, если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не самого лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодежь играет, чем точно такие же легионеры. На моей памяти было много примеров, когда приезжает иностранец, получает 15-20 тысяч долларов в месяц, и все. Он заканчивает играть. Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится.

    Источник: «Российская газета»

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    04.06.2017 20:01
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 16:39

      Никогда не думал, что у кабмолы балда соображает. Однако, есть отдельные проблески.

      0
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 5 июня 2017, 12:38

      Зато у самого подачи с флангов топового качества)))

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 июня 2017, 12:22

      за то будет уток бездарных миллионеров

      0
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      Рейтинг: +942

      Riot Zero 5 июня 2017, 00:43

      Это значит, что ты Димон на лавку присядешь.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 июня 2017, 00:02

      ну за отмену лимита у нас только народноафриканская и итольяноязычная команды ну еще татары а остальных лимит не напрягает а ЦСКА доказывает что и с двумя иностранцами в составе можно бороться за золото

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > giluxa1963 5 июня 2017, 11:47

      Можно ездить и на китайском автохламе. Двигатель орет, колеса крутятся. А если хорошенько втопить, то можно и стоящий крузак в два счета сделать.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 23:19

      Комбарик совсем зазвездился! конечно он же теперь чемпион и всякие леги ему в подметки не годятся, почему бы просто помолчать игрочишка с паспортом иначе не видать бы тебе места даже в Спартаке не говоря уже о других командах

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Garrincha58 5 июня 2017, 12:24

      и думает что выйграл ЧМ или Лигу Чемпионов

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 июня 2017, 23:17

      Кто же тогда вы, если не в состоянии выдержать конкуренцию даже с "игроками не самого высокого уровня"?

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 июня 2017, 22:45

      Я тебя, Димка, понимаю - найти лега на твое место лучше ,чем ты сейчас - уже совсем не проблема. Но думать-то надо на о себе в Спартаке...

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 июня 2017, 21:55

      Уровень нашего чемпионата постепенно понижается, а количество "звезд" уменьшается - своих теперь нет, а лучшие легионеры уезжают за рубеж: Халк, Витсель, Вагнер Лав, Думбия, Это′О. Отмена лимита позволит:
      1)давать место в составе лучшим по игре, а не по паспорту.
      2)урезать зарплату и посадить на лавку наших псевдозвезд.
      3)возродить интерес к посещению игр среди болельщиков за счет урезания зарплаты нашим "мегазвездам" и приглашения качественных зарубежных игроков.
      4)повысить уровень нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Dominator777 5 июня 2017, 00:13

      А пойдут люди на матч в котором не будет россиян, одни негры? Сомневаюсь.. а купить негра - дешевле и быстрее, чем вырастить своего игрока с детства.

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > turist82 5 июня 2017, 10:16

      В ФНЛ не пойдут, а в РФПЛ НАСТОЯЩИЙ болельщик идет поддерживать СВОЮ команду, СВОИХ игроков, и не надо утрировать про негров: у армейцев, например, СВОИ начинают качественно играть: Головин, Чалов, скоро в основе будет Жемалетдинов и другие на подходе. СВОИ - это не только российские, а АРМЕЙЦЫ РОССИЙСКИЕ.

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      Рейтинг: +70

      sammi91 4 июня 2017, 21:55

      если отменить лимит,то ты первый сядешь на банку (болельщик Спартака)

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