«Анжи» покинули девять футболистов

«Анжи» в преддверии нового сезона РФПЛ расстался с рядом игроков. Команду покинули пять полузащитников – Святослав Георгиевский, Аслан Дудиев, Андрей Лях, Сергей Каретник и Дмитрий Щербак.

Также дагестанский клуб расстался с игроками, выступавшими в команде на правах аренды. Это голкипер Александр Фильцов, защитник Александр Жиров, полузащитник Саид Эзатолахи и нападающий Фелисио Браун Форбс.

С Аязом Гулиевым и Филиппом Будковским махачкалинцы проведут переговоры, арендные контракты игроков с «Анжи» закончились.