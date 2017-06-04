Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Анжи» покинули девять футболистов

    «Анжи» в преддверии нового сезона РФПЛ расстался с рядом игроков. Команду покинули пять полузащитников – Святослав Георгиевский, Аслан Дудиев, Андрей Лях, Сергей Каретник и Дмитрий Щербак.

    Также дагестанский клуб расстался с игроками, выступавшими в команде на правах аренды. Это голкипер Александр Фильцов, защитник Александр Жиров, полузащитник Саид Эзатолахи и нападающий Фелисио Браун Форбс.

    С Аязом Гулиевым и Филиппом Будковским махачкалинцы проведут переговоры, арендные контракты игроков с «Анжи» закончились.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2017 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 4 июня 2017, 20:59

      Аяза хоть придержите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 17:00

      Кто остался-то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 4 июня 2017, 12:33

      Георгиевского верните армейцам,загубили всю карьеру парню

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11