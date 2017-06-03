Карпин: «Возможно, Орлов продолжит работу на телеканале «Матч ТВ»

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин отметил, что комментатор Геннадий Орлов может продолжить работу на телеканале.

Ранее сам Орлов заявлял, что он выведен за штат «Матч ТВ».

– Геннадий Орлов продолжит работу на канале?

– Возможно, да.

– Это видео нанесло репутационные потери.

– Ажиотаж создало. Репутационные потери – не думаю.

– Матчи «Зенита» в следующем сезоне тоже будут комментировать только два человека?

– Посмотрим. Узнаете (улыбается).